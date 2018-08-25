سوبر كلاسيكو

على غير العادة، يأتي كلاسيكو الكرة الإماراتية بين العين والوحدة هادئاً، عندما يلتقيان مساء اليوم على كأس السوبر الإماراتي في القاهرة.

ضعف التسويق والتغطية الإعلامية، خفف كثيراً من الكلاسيكو، وعوامل أخرى أيضاً أثرت في مستوى مباراة العين والوحدة التي كانت من أشهر قمم الدول العربية، ويحرص على متابعتها الجميع.. ولكن!

المباراة مهمة للطرفين، كونها في بداية الموسم وعلى لقب يمنح الفائز دفعة معنوية قوية ويخفف من ضغوطات الموسم الجديد بشكل نسبي، إضافة إلى حمى مواجهة الفريقين والتي تضفي نكهة مختلفة للكلاسيكو.

يمكن أن تكون الضغوطات أكثر على العنابي، كون العين خرج بالدوري والكأس الموسم المنصرم، وما يشعل المواجهة أنها ثأرية بالنسبة للوحدة، خصوصاً بعد سداسية آخر مواجهة.

وسيعمل الوحدة على الاستفادة من الثغرة التي سيخلفها انتقال عمر عبدالرحمن من العين إلى الهلال، بالرغم من أن الزعيم خاض عدداً من المباريات الموسم الماضي بدون عموري ولم يتأثر، لكنه بلا شك فقد وتأثيره يظهر في مثل هذه المباريات.

أيضا الأنظار مصوبة صوب العين لمعرفة وضع الفريق بعد خروج عمر، وأي نتيجة سلبية ستضع الإدارة في مواجهة الجماهير، لأنها لم تتعاقد مع لاعب محترف يعوض عموري، ولم تجر تغييرات على مستوى الأجانب، خصوصاً الأسماء التي من المتوقع أن لا تقدم الكثير هذا العام.

ننتظر سوبر مميزاً داخل الملعب مع التركيز على الروح الرياضية.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية