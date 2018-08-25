تنتظر الجماهير المصرية والعربية يوم 30 أغسطس لإعلان جائزة أفضل لاعب فى أوروبا والتى رشح لها محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش ، حيث سيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة خلال الحفل السنوى للاتحاد الأوروبى بموناكو الفرنسية، حيث تأمل الجماهير بان يتوج الفرعون المصرى بتلك الجائزة كأول لاعب إفريقى ومصرى يدخل فى السباق النهائى لتلك الجائزة الكبيرة. وجاءت مشاركة صلاح فى الاستفتاء الأخير عن طريق اختيارات 80 مدربا شاركوا فى بطولة دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى الموسم الماضى إلى جانب 55 إعلاميا يتبعون الاتحاد الاوروبى، حيث شارك النجم صلاح مع ليفربول فى 13 مباراة بدورى أبطال أوروبا سجل خلالها 10 أهداف وصنع نصفها ليواصل الفرعون المصرى كتابة التاريخ بعدما أصبح أول لاعب عربى موجودا ضمن القائمة النهائية لتلك الجائزة الكبيرة منذ ان انطلقت فى موسم (2010 ــ 2011) بواسطة الاتحاد الاوروبى حيث لم يسبق وجود أى لاعب عربى أو افريقى لعب فى أوروبا بالقائمة النهائية حيث سبق للإيفوارى ديديه دروجبا مهاجم تشيلسى الانجليزى أن وجُد ضمن القائمة المختصرة فى موسم (2011 ــ 2012) ولكنه جاء فى المركز السابع.

كما أصبح محمد صلاح أيضا أول لاعب فى تاريخ ليفربول يوجد فى القائمة النهائية للجائزة حيث لم يسبقه أى لاعب فى السنوات الأخيرة حيث وجد نجم أورجواى لويس سواريز الذى احترف من قبل فى صفوف ليفربول ضمن القائمة المختصرة بالمركز الثامن فى موسم (2013 ــ 2014) ليواصل الفرعون المصرى رحلة تألقه فى انجلترا ليضع اسمه بأحرف من نور بعد أن صعد إلى قمة المجد محققا الارقام القياسية مع ليفربول ليصبح بطلا قوميا ليس فى إنجلترا بل فى مصر أيضا وأصبح مصدرا لإلهام المصريين بعدما أصبح مثلا أعلى لجميع الشباب ونموذجا يحتذى به فى الاجتهاد والإصرار على السعى خلف الحلم فما الذى جعل صلاح أيقونة النجاح لدى المصريين؟ الاجابة بالصبر والاجتهاد أصبح لاعبا من أفضل اللاعبين ليس فقط فى الدورى الانجليزى بل فى جميع دوريات العالم.



*نقلاً عن الأهرام المصرية