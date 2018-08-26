اللاعب .. الرئيس

الحراك الذي يشهده عدد من الأندية في الدولة نتج عنه تولي اللاعب الدولي السابق محسن مصبح منصب رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة، أحد أكبر وأعرق الأندية في الدولة، ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الإداري على مستوى إدارات الأندية في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يغيّر الكثير من المفاهيم على مستوى العمل الإداري على المدى القريب. ولأن التحول من التقليدية إلى الواقعية يتطلب اتخاذ قرارات توازيه في القوة والجرأة، كانت خطوة الإدارة الشرقاوية بداية التحول من الأسلوب التقليدي إلى أسلوب يواكب الواقع والمستقبل.

خطوة إدارة نادي الشارقة بتكليف اللاعب الدولي السابق محسن مصبح، أحد أفضل من مثّل منتخب الإمارات، رئاسة شركة الشارقة لكرة القدم، ليكون بذلك أول لاعب يتولى هذا المنصب ويكون رئيساً للنادي الذي نشأ فيه منذ أن كان عمره 13 عاماً، تأتي مواكبة للنقلة المنتظرة التي تتطلع إليها الرياضة الإماراتية، ومبادرة أكثر من رائعة وجريئة من إدارة النادي الملكي برئاسة سالم الشامسي، وشجاعة تحسب لسوبرمان الكرة الإماراتية لقبوله التحدي، ليكون أول لاعب إماراتي يتولى منصب رئاسة أحد أعرق الأندية في الدولة. هل تكون الخطوة الشرقاوية مقدمة لخطوات مماثلة تخطوها بقية الأندية على مستوى مختلف الألعاب في الدولة.

كلمة أخيرة

هل تشهد المرحلة المقبلة تواجداً للاعبين الدوليين السابقين على صعيد رئاسة الاتحادات الرياضية وخوض الانتخابات



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية