العقم التهديفي الذي يصيب لاعبينا في فرق الدوري الممتاز حتي المحترفين سببه أن الاتحاد الموقر برئاسة العزيز هاني أبوريدة فتح باب التسجيل لأربعة أجانب لكل فريق فتهافتت الفرق علي المهاجمين الأفارقة ليغلقوا الباب بالضبة والمفتاح علي لاعبينا المهاجمين الذين يتعثرون في التهديف تاركين الباب علي مصراعيه لأحد الأربعة الأفارقة حتي لو كان مدافعًا مثل كوليبالي في الأهلي حتي أصبح أحد هدافيه. بينما اختفي كل نجومنا اضرب 4*18 فريقًا يعني 72 مهاجما في إجازة مادام يتقاضي الجميع مرتبه أحرز أم لم يحرز يا بلاش والخسران منتخب مصر الذي أصابه العقم والصيام التهديفي وأصبحت مشكلة أمام أجيري المكسيكي الذي لا يملك عصا سحرية لاكتشاف هداف مصري صناعة محلية في الدوري المصري للاعبين الأجانب وأعتقد أن المشكلة لن تظهر الآن ولكن حتمًا ستطل برأسها عند اللقاءات الدولية القادمة عندها سنعض علي أصابعنا ونحن نفعل ذلك بأنفسنا في أنفسنا وح نجيب المشكلة علي الخواجة.. مطلوب عمل إعلان مدفوع الأجر للبحث عن هدافين مصريين مش أفارقة للمنتخب والدوري المصري يا سادة يا كرام أفيقوا قبل ما تستفحل الأزمة مش كده ولا إيه اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

يعني بالبلدي مهاجم مصري يا ولاد الحلال لو حد لقاه يوصله للمكسيكي أجيري ربنا يكون في عونه.



*نقلاً عن المساء المصرية