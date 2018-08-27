تنظيم مباراة المحرق والأهلي يحتاج إلى وقفة !

حضرنا جانبا من مباراة المحرق البحريني والأهلي السعودي ضمن بطولة كأس العرب للاندية الابطال والتي أقيمت يوم السبت على ملعب الاستاد الوطني، وقد خرجنا ومعي بعض الجماهير بسبب حرارة الجو الذي لم تساعد على الجلوس لأطول فترة ممكنة برغم ان ممثل الوطن نادي المحرق قدم شوطا رائعا وأداءً يبشر لجماهيره العريضة التي تواجدت باللون الأحمر على يسار المنصة، بان المحرق سيكون صعب المراس في البطولات المحلية.

وقد سجلنا بعض الملاحظات على التنظيم اذ طغت السلبيات على الايجابيات، مثالا على ذلك ان جلوس جميع الجماهير بمدرج واحد سبب اختناقًا و(رعصه)، اي زحمة في جو حار وخانق ومن دون اي نسمة هواء، وقد زاد الطين (بله) إغلاق المدرج المقابل للمنصة الرئيسة (بوخمس) وهذا الحدث يتكرر في اكثر مناسبة بأن يتم إغلاق المدرج، ما يسبب ضيقا للجماهير لاجبارهم الجلوس بمكان واحد، وذلك بسبب إغلاق المدرج المقابل للمنصة كما ذكرنا، ومن السلبيات ايضا الإخراج التلفزيوني للمباراة اذا تواجد.

الجماهيرعكس اتجاه النقل التلفزيوني، يوحي بأن الملعب خال من الجماهير، مع ان الحضور الجماهيري كانت احدى ايجابيات المباراة، فقد اثبتت الجماهير انها دائما ما تلبي النداءات، وشاهد الحضور القوي والفعال لمساندة المحرق، وبدورة المحرق لم يخذل جماهيره اذا قدم اداءً فنيا رفيعا رغم فارق الإمكانات بين الفريقين وقد رجحت كفة الأهلي السعودي بمحترفيه.

همسة:

بعض الجماهير صرحت وهي في طريقها للخروج من الملعب مع نهاية الشوط الاول ان المعنيين على التنظيم والترتيبات قد اخفقوا هذه المرة كأنهم لأول مرة يقومون بتنظيم مثل هذه الفعاليات، ولعل ما حدث يحتاج الى وقفة من قبل الاتحاد او من يعنيه الامر.

وعند التطرق لموضوع الترتيبات فإن هذا الجانب يجب أن يتم بانتقاء الأشخاص بعناية فائقة ومن أصحاب الخبرة ومن غير المنتمين لأي جهة او محسوبة على احد، حتى لا يكون همهم الأول محاباة الأصدقاء والمشجعين المقربين لهم، على حساب البقية فالمحرق كان يمثل الوطن بتلك الأمسية، وليس خطأ بإعادة النظر بالاجتماعات التنسيقية في الكثير من الجوانب حتى لو اضطر هؤلاء لإجراء بروفة تدريبية على مكان المباريات الجماهيرية قبل يومين من موعد الحدث.



*نقلاً عن الأيام البحرينية