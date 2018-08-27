حدوتة مصرية

بطولة سوبر الخليج العربي التي كسبها الوحدة بركلات الترجيح على حساب العين، رسمت الملامح الأولية لدوري الخليج العربي، الذي سيكون مختلفاً واستثنائياً، بناء على معطيات مواجهة العين والوحدة التي أقيمت على أرض الكنانة، بمشاركة واسعة من الجماهير المصرية التي تابعت مباراة السوبر بكامل تفاصيلها وتقلبات أحداثها وغموضها، التي لم تنته إلا بركلات الحسم الترجيحية، التي أنصفت العنابي الذي استحق الفوز بأول ألقاب الموسم.

حدوتة السوبر الإماراتي لم يتوقعها أكثر المتفائلين والمتشائمين من الطرفين، الوحدة الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، والعين المتأخر بثلاثة أهداف دون مقابل في النصف الأول، كلاهما لم يتوقع تلك النتيجة، وأن يعود البنفسجي للمباراة وأن يتعادل بثلاثة أهداف، نتيجة لم تخطر ببال أحد من جانب جماهير الفريقين، ولكنها حدثت وأصبحت واقعاً في مباراة سوبر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وعندما ذهبت المباراة للركلات الترجيحية، بعد تلك الإثارة والسيناريو المتقلب، حينها لم يكن مهماً من يفوز بعد أن ترك الفريقان الكلمة الأخيرة للعبة الحظ، والتي ابتسمت للعنابي الذي أرسل السعادة لجماهيره في كل مكان وسط قناعة عيناوية بالنتيجة، لأن الفريق لم يكن في يومه ولم يكن في الموعد المرتقب.

كلمة أخيرة

الحدوتة المصرية انتهت في الملعب، ولكن مخرجاتها لم ولن تنتهي، خاصة بالنسبة للفريق العيناوي، والتهنئة الخالصة للعنابي.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية