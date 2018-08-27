سهرة كروية دسمة!!

في ليلة واحدة.. وهي ليلة أمس الأول.. استمتعنا واستمتعت الجماهير الكروية بمباراتين في كرة القدم في غاية الحلاوة والجمال..والقوة والاصرار..في الدوري المصري كان ديربي المصري والاتحاد السكندري وانتهي بالتعادل 2/2وفي افتتاحية الموسم الاماراتي كان لقاء السوبر بين العين والوحدة بين الزعيم واصحاب السعادة كما تطلق الجماهير الشقيقة عليهما في الامارات وانتهي اللقاء بفوز الوحدة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3/3 ولقاء السوبر الاماراتي الذي اقيم بملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع به دروس مستفادة.. لأبد ان نستفيد منها بصورة او بأخري!!

في ديربي المصري والاتحاد بصراحة كانت مباراة من أحلي وأجمل المباريات وشاهدنا روحاً واصراراً وعزيمة حتي آخر ثانية.. وتعليمات من الاسطورة حسام حسن للاعبيه وحسرة وندماً علي الفرص الضائعة..والفريق متقدم بهدفين مقابل هدف.. وعلي الجانب الآخر كان الخلوق "أبوالشهيد" الكابتن محمد عمر يتابع كل تحركات لاعبيه ويعطي تعليماته ولاينقصه سوي ان ينزل للعب والمشاركةپعلي أمل خطف التعادل.. ومع آخر دقيقة بل ثوان حدث ما لم يتوقعه مخلوق في بورسعيد كلها أو أي مشجع للمصري..نجح الاتحاد أو سيد البلد في احراز الهدف المنشود لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

وشاهدت في المدرجات أحمد ناجي مدرب حراس المرمي للمنتخب "بينما العتب علي النظر" لو كان اجيري المدير الفني للمنتخب ومعه هاني رمزي المدرب العام قد حضرا تلك المباراة.. واظن لو تخلفا فهي خسارة بالفعل لخافيير اجيري لانه كان سيشاهد مباراة مختلفة تماما عن المباراة التي حضرها أمس الأول بين حرس الحدود والأهلي ..والتي انتهت بفوز الاهلي بهدفين بعد مباراة اجزم بان الاهلي لم يلعب مثلها في تاريخه.. خاصة في شوطها الأول الذي لم يسجل الكمبيوتر أي هجمة او فرصة من داخل او خارج الصندوق علي مرمي الحرس الذي واجه سوء حظ بالفعل خلال هذا الشوط..واختلف الوضع في الشوط الثاني بعد نزول تعويذة الفوز اسلام محارب واظن ان هدف الانقاذ الاول لصلاح محسن يساوي 10 ملايين جنيه!!

كل المخاوف ان يكون الخواجة خافيير قد ظن ان الاهلي الفريق الذي لعب بالفانلة الحمراء واعجبه بعض لاعبيه!!

فوجئت بجهاز المنتخب يحضر السوبر الاماراتي من اجل عيون الشحات.. هذا السوبر الذي جاء بمثابة وجبة كروية شديدة الدسم فقد تقدم الوحدة بثلاثية ولم ييأس العين ونجح في العودة خلال الشوط الثاني واحرز ثلاثة اهداف ليتعادلا وحسمت الركلات النتيجة لصالح الوحدة وهو يستحقها!!

الدروس المستفادة شاهدنا ضربتين جزاء لصالح العين لم يحتج او يعترض اي لاعب..رغم وقوع بعض الاخطاء التحكيمية التزم الجميع باللعب النظيف والسلوك الرياضي داخل الملعب وشاهدنا اللاعبين حبايب واصدقاء ويعاونون بعضهم البعضپ خلال أي إصابة بشد عضلي.. علاوة علي ميزة حضور الجماهير.. نتمني ان يستوعب لاعبينا تلك الدروس بعدم احتجاجهم الهمجي وتفرغهم لمشاكسة الحكام.. وإثارة الجماهير!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية