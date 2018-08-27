قدم العين والوحدة مباراة مميزة في كل الجوانب على مدار الشوطين، ونجحا في خلق الإثارة وتأكيد أهمية مباراة كلاسيكو الكرة الإماراتية، ويستحق كلاهما التتويج باللقب، لكن البطل واحد وركلات الجزاء ابتسمت للعنابي في أمسية السوبر الإماراتي.

الوحدة قدم مستوى مميزاً في الشوط الأول وكان بإمكانه إنهاء المباراة بعدد كبير من الأهداف، لولا التعامل الغريب لريجيكامب مع المباراة، وفشله في إدارة الشوط الثاني والذي تمكن فيه العين من تسجيل ثلاثة أهداف وإدراك التعادل.

كما استمرت أخطاء حمدان الكمالي، الذي طالما كان نقطة ضعف الوحدة وأيضاً برغش الذي يفتقد التركيز في لحظات مهمة، ولا يمكن المنافسة على مسابقة الدوري بهذا المستوى الدفاعي المهزوز.

وأكثر أمر إيجابي في السوبر، تألق إسماعيل مطر وتقديمه لمباراة كبيرة، تحت أنظار مدرب المنتخب ألبيرتو زاكيروني، ولا مجال لعدم استدعاء سمعة في التجمعات المقبلة للمنتخب، لأنه قائد مهم جداً ولا بد من وضعه في الحسبان.

يحسب لزوران قراءته لمجريات الشوط الثاني، ونجاحه في إعادة الفريق إلى المباراة بالرغم من أن كل الدلائل تشير إلى أن الوحدة أنهى المواجهة من الشوط الأول، لكنه برهن على أنه مدرب مميز ويمتلك رؤية مميزة.

العين بحاجة إلى صانع ألعاب، لأن أثر غياب عموري ظاهر، ولا بد من أن يضع الفريق في الحسبان أنه أمام تحديات مهمة في الموسم المقبل، وبهذا الشكل لن يصمد الفريق طويلاً.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية