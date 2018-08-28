أنوثة المرأة.. والمنشطات!

المنشطات مسئولية من، اللاعب، الوالدة أو الوالد، المدرب؟ ام هى مشاركة بين الجميع، هل باتت ثقافة مجتمع، أم جهالة أسر، واستعجال نتائج، إن خطورة المنشطات تظهر مع تقدم العمر، عندما ينهش المرض اللعين الجسد مستغلا الهرمونات التى بقيت بين عضلاته وعظامه بلا رحمة، لقد علمت من د أسامه غنيم رئيس الوكالة المصرية للمنشطات أنه تم اكتشاف 17حالة تناول منشطات بمصر هذا بالإضافة الى خطورة المنشطات المشبعة بالهرمونات على صحة المرأة الرياضية حيث تحول أنوثتها لرجولة دون أن تدري! أعرف بنات يلعبن لعبات جماعية وأخريات يلعبن ألعابا فردية تناولن المنشطات فظهر الشعر بأيديهن ووجوههن مثل الرجال! فهل تتدخل الوزارات المعنية لإيقاف خطورة هذه الهرمونات اللعينة المؤثرة على أنوثة المرأة؟

ما حدث من ابن عضوة بمجلس ادارة نادى سموحة قام ابنها بضرب زميله داخل حمام السباحة وأحدث به كسرا بأسنانه وعلاج عَصّب وجرحا قطعى بشفتيه تطلب ثمانى غرز، يتطلب قرارا فوريا من رئيس النادى القوى محمد فرج عامر بإيقاف مرتكب الحادث إلى حين انتهاء التحقيقات، ولا يتطلب التعتيم على الواقعة لان المعتدى عليه مسنود من والدته! كما يطالب بعض أولياء أمور السباحة بتدخل عامر لرفع الظلم الواقع على أبنائهم من المدير الفنى الجديد للعبة.

فى الوقت الذى يعانى فيه الجميع بسبب الغلاء نجد جهات رسمية رياضية تهدر المال العام! لقد قال لى وزير سابق إن الدنيا هاجت عليه وكادت تقام ثورة بأحد الأماكن الرياضية لأنه رفض اعتماد مبلغ 45 ألف جنيه لشراء حلاوة المولد للموظفين العاملين بهذا المكان المدان أصلا بملايين! وبعد خروجه من الوزارة صرف الوزير الجديد المبلغ وأكل الجميع الحلاوة؟ ما اكثر الفساد بقطاع الرياضة!

من ينصف المتألق محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادى دجلة؟ وكيف تتحسن النتائج وقوام المنتخب الوطنى للكرةت مثله مثل الإسمنت المسلح!



*نقلاً عن الأهرام المصرية