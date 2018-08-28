براهين الموسم الجديد

ينطلق دوري الخليج العربي لكرة القدم يوم الخميس بثلاث مباريات وسط توقعات بقدوم موسم جديد يحمل معه فصول الإثارة والمتعة.

تأتي هذه التوقعات بناءً على انضمام محترفين جدد إلى الفرق المحلية من أجل تحقيق أهدافها وتلبية طموحات جماهيرها.

وجود فرق قوية مدججة بالنجوم والمواهب يجعل المنافسة مثيرة من الناحية الفنية وربما يعيد بعض الجماهير إلى المدرجات، فالمنافسات الساخنة تجذب أنظار محبي اللعبة الشعبية على مختلف انتماءاتهم الكروية.

الفرق التي استعدت بصورة جيدة وخاضت عدداً من التجارب الودية في معسكراتها الخارجية، يفترض أن تكون جاهزة من الناحية الفنية وأن تكون لياقة اللاعبين بأفضل حال.

يريد المراقبون والمتابعون أن يروا براهين واضحة على التطور الفني في الموسم الجديد، فإعادة الأداء السابق مع تكرار نقاط الضعف نفسها أمر لا ينسجم مع حجم المصروفات التي أنفقتها إدارات الأندية على فرقها في فترة الصيف وكذلك الإنفاق على التعاقدات الجديدة.

من الأمور المتوقعة أيضاً أن يسجل الحضور الجماهيري ارتفاعاً معقولاً، خصوصاً أن هذا الموسم يأتي بعد نهاية كأس العالم روسيا 2018، كما أن شهر ديسمبر المقبل يشهد بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة أبوظبي، فضلاً عن بطولة كأس آسيا الإمارات 2019.

مباريات الخميس والجمعة ستعطي صورة أولية عن شكل الموسم الجديد وليست تفصيلية، نتمنى أن تكون صورة مشجعة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية