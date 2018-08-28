صلاح والاتحاد..

** كم هائل من التعاطف مع محمد صلاح فيما يتردد بشأن تغريدته التى نشرها على حسابه الشخصى. ورأيى بوضوح ولأسباب مختلفة أن صلاح لاعب محترف من واقع تجاربه. واتحاد الكرة يعانى من غياب الاحتراف من واقع قرارات صدرت أو كادت تصدر ومنها الاتجاه لإقرار القائمة بـ28 لاعبا، ولحسن الحظ أن القرار لم يصدر وتمسك الاتحاد بقائمة الـ25.. وهذا مجرد قراركاد يوشك على الصدور، وأضيف عليه بعض الخلافات فى الرأى والرؤى بين أعضاء فى مجلس الإدارة تخرج إلى الضوء والنور ووسائل الإعلام مثل ما جرى فى موضوع مدرب المنتخب أو فى ترتيبات مباراة السوبر المصرى السعودى، واختيار الزمالك بدلا من وصيف البطل وهو الإسماعيلى..

** وإذا كنت أعلم تماما أن صلاح لاعب محترف صاحب عقلية احترافية، فإننى أظن أنه بتجاربه لسنوات فى الكرة الأوروبية يدرك أن المخاطبات الرسمية للاعبين مع اتحاداتهم تكون عبر القنوات الرسمية. سواء إيميل الاتحاد أو خطاب رسمى بتوقيعه. وبالمثل يجب أن يرد الاتحاد على ما يتعرض له أحد لاعبى المنتخب من مشكلات بصورة رسمية تفيد بما يحفظ حقه أو بتوضيح ما له وما عليه من التزامات وحقوق.. فليس صحيحا أن التغريدات وسيلة خطاب رسمية.. كذلك لابد من سرعة الرد من جانب اتحاد الكرة على مخاطبات لاعبيه احتراما لمشاكلهم وظروفهم ومطالبهم..

** أرجو وأنت تقرأ تلك السطور يكون اتحاد كرة القدم قد أصدر بيانا واضحا يشرح فيه ملابسات الخلاف مع محمد صلاح وأسبابه. وأن يخاطب الاتحاد صلاح رسميا دون الاعتماد على بيانه للجمهور المتعاطف مع صلاح. فمن حق اللاعب أن يتلقى ردا رسميا وواضحا وفى صياغة دقيقة وليست صياغة عامة تخرج منها دون معلومة أو نتيجة..!

** علمت أن محمد صلاح له مطالب تستحق الاهتمام باعتباره لاعبا محترفا عليه التزامات تعاقدية مع ناديه ومع شركات. ومن تلك المطالب التى قيل إن صلاح يريدها توفير حراسة خاصة لحمايته فور نزوله من الطائرة، على أن يرافقه الحراس فى تحركاته (هذا ما قيل).. وربما يكون ذلك حقا أمنيا لصلاح خاصة أن معظم نجوم العالم الكبار لهم حراسهم. كما أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يطلب صحفى أو مراسل لقناة تصريحات وصور مع صلاح وهو أمر يجب أن يكون مرتبا مع ناديه ومع رعاته من الشركات. فالأمر فى هذا العالم مختلف جذريا عن أمرنا. هم يلعبون فى صناعة ونحن ما زلنا نلعب فى إطار زراعة تنتج شعيرا وذرة..!

** كذلك ليس من حق وكيل محمد صلاح أن يطالب اتحاد كرة القدم بالاستقالة، فى حالة عدم الاستجابة لمطالب صلاح.. وفى جميع الأحوال يحكم العلاقة بين اللاعبين وبين اتحاداتها لوائح وقوانين وقواعد يجب أن تحترم من الطرفين.

** وأتوقف عند نقطة أخيرة.. حيث كانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت خطابا مزورا منسوبا لاتحاد كرة القدم بتوقيع رئيس الاتحاد المهندس هانى أبوريدة. ونفى الاتحاد تماما صحة هذا الخطاب وأكد أنه مزور وأن الاتحاد سوف يصدر بيانا يوضح فيه الأمر. ومن أسف أن هذا الخطاب المزور لأكبر دليل على وجود مزورين شياطين يعملون فى الظلام ويركلون كرة نار بهدف إثارة الناس وبث الفتن وإشعال الغضب. وهى حرب مستمرة من جانب أهل الشر.. وعصابة التفاهة على تنوع أفكارهم الشيطانية..



*نقلاً عن الشروق المصرية