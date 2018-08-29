أهلا بدورينا

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية نسخة جديدة وحكاية جديدة من حكايات دورينا المتجددة، يعود دورينا بثوب جديد وملامح مختلفة ولكن بالهيئة ذاتها وبمزيد من الشوق والعناق، للمسابقة التي مهما اختلفنا حولها ومهما وصفناها بالمتراجعة وبالضعيفة في الكثير من الأحيان، فإنها تبقى العشق الذي لا بد منه والحب الذي لا يفتر ولا ينتهي، إنه دورينا الذي يتوسم بشعار الخليج العربي الذي ينطلق غداً في نسخته الـ 11 منذ الارتباط بالاحتراف، الذي غير الكثير من المفاهيم والملامح، ومعها أصبح دورينا بمذاق مختلف، لا يستسيغه البعض، ولكن الأغلبية لا يستطيعون الاستغناء أو الابتعاد عنه.

ماذا نريد من دورينا الذي ينطلق غداً؟ وماذا أعددنا له؟ وما جديده؟ بالطبع لا نقصد جديد قمصان الأندية التي كانت مجالاً للتنافس بحثاً عن الأميز والأكثر أناقة، بل نتحدث عن تحضيرات أنديتنا وعن صفقاتها وعن نظرتها التنافسية، وهل هي محلية أم الأولوية لتلك التي خارج الحدود، وماذا عن الأسماء الجديدة التي انضمت إلى دورينا من اللاعبين؟ وماذا عن الضيوف الجدد من أبناء المواطنات ومواليد الدولة، الذين نتمنى ألا يكونوا ضيوف شرف؟ وقبل كل ذلك ماذا أعدت لجنة المحترفين للنسخة الجديدة من دورينا؟

كلمة أخيرة

نجوم رحلوا وآخرون شدو الرحال إلى دورينا، سنفتقد بعضهم ويبقى دورينا بمن حضر بلونه ومذاقه الخاص .. فأهلا بدورينا.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية