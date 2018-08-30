تجاهل اتحاد الكرة النقاط الجوهرية التى حدَّدها محمد صلاح ومحاميه فى خطاباتهما إلى الاتحاد، ومنها مسئولية الاتحاد عن توفير الأجواء التى توفرها كل الاتحادات الناجحة فى العالم، لكى يكون اللاعبون فى أفضل حالاتهم فى المباريات، ومن ذلك لزوم أن يعالج الاتحاد ما عانى منه صلاح وزملاؤه فى مونديال روسيا، حيث لم يتمكنوا من النوم قبل السادسة صباحا, لأن الاتحاد فشل فى تأمين المكان من المعجبين ففرضوا حالة من التوتر والأرق على اللاعبين انعكست فى ضعف الأداء فى الملعب! كما أضاف صلاح وجوب أن يكون هناك حراسة خاصة له ولكل زملائه، كما يحدث فى المنتخبات والفرق الأخري.

والغريب أن رئيس الاتحاد والأعضاء يصرّون على أن يلتزم وكيل أعمال صلاح بلغة لائقة فى مخاطبته للاتحاد، وهذا حقهم الذى لا يجوز المجادلة فيه، ولكنهم يعفون أنفسهم مما يطالبون الغير بالالتزام به، على الأقل فيما تحرص عليه فى التعامل مع صلاح أكبر مؤسسات الكرة فى العالم وأكبر وسائل الإعلام العالمية، التى تضعه فى المكانة التى تليق بموهبته الفذة ونتائجه العظيمة وأدائه المتفانى وشخصيته الجذابة المتواضعة المهذبة، وتحترم جماهير المعجبين به، أما اتحادنا فقد استخدم معه لغة غير لائقة ووصفه فى بيان بـ«المدعو» محمد صلاح! ثم قالوا إن الخطاب مزيف ومدسوس عليهم، فى حين يؤكد صلاح صحة نسبته لهم!

الخلاصة، أن الاتحاد يحاول أن يُلقِى مسئولية الخلاف بالكامل على محامى صلاح! فهل هم موقنون حقا أنه لولا المحامى لما كان يمكن أن يكون هنالك أى مشكلات؟ أم أن جذر الخلاف يكمن فى أنهم يتصورون أن أوضاعهم الوظيفية بكل صلاحياتها، وبحماية لوائح الفيفا لهم من العزل، تمنحهم مكانة أعلى من أى لاعب؟ فهل لدى أحد منهم أى أوهام أنه يقدم أكثر من صلاح للمنتخب المصري؟ ثم لماذا يتعمد الاتحاد أن يبدو أنه قادر على الاستغناء عن أى لاعب؟ ولماذا الاستهانة بمشاعر الشعب المصرى الذى يحب صلاح ويتحمس لأن يستفيد المنتخب من قدراته التى تدفع فيها نوادٍ عالمية أموالا هائلة؟.

*نقلاً عن الأهرام المصرية