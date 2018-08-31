الأولمبي ونهاية المغامرة

قبل أن ندخل في تفاصيل مباراة منتخبنا الأولمبي أمام اليابان في الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الآسيوية المقامة في جاكرتا، والتي وضعت حداً لمغامرة منتخبنا الأولمبي بالخسارة بهدف نظيف، وبالتالي لم يعد أمامه سوى التمسك بميدالية المركز الثالث كونها حسابياً ومعنوياً أفضل من الثالث مكرر؛ كشفت آسياد جاكرتا أن هناك عدداً من المواهب الجميلة التي فرضت نفسها رغم غياب الدعم المعنوي، وكأن هناك تعمداً بتجاهل المنتخب وتهميشه منذ اللحظة التي سقط فيها اسم المنتخب الأولمبي من قرعة الآسياد، الأمر الذي أدى لإعادتها بعد جهد جهيد، بسبب غياب ممثل اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية في مراسم القرعة.

بداية مشوار المنتخب في آسياد جاكرتا لم تكن جيدة عندما خسر أمام سوريا في الافتتاح، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز الوحيد على تيمور الشرقية قبل أن يخسر من الصين، ليصعد ضمن أفضل الثوالث بفضل نقاط تيمور الشرقية، ليواجه إندونيسيا في الدور الثاني ويفوز بركلات الترجيح. وتكرر المشهد نفسه أمام كوريا الشمالية عندما نجح في العبور للدور قبل النهائي بركلات الترجيح أيضاً، وكان على بعد خطوة أخيرة من تكرار إنجاز 2010 بالوصول للنهائي، ولكن الخسارة أمام اليابان أنهت المشوار ووضعت حداً لمغامرة الأولمبي.

كلمة أخيرة

الفوز على فيتنام أقل ما يمكن أن نطالب به في مباراة الوداع.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية