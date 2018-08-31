تشريف رجال اليد وقائمة منتخب القدم!!

مبروك لشعب البحرين الإنجاز التاريخي لمنتخب رجال اليد الذي يعودنا دائما على الصعود إلى منصات التتويج، ونحيّي جميع اللاعبين الذين دافعوا عن شعار الوطن ببسالة، هم بحق يحرثون الصالة من أجل الصعود إلى منصات التتويج والتوشح بالذهب، وليس من أجل الراحة والاستجمام كما تفعل بعض المنتخبات، وتحية خاصة أيضا للإداريين المخلصين، يد البحرين فعلا من حديد، وشرفونا ويستحقون التكريم، أيًا كانت نتيجة مباراتهم أمام قطر، والشكر موصول إيضا إلى أعضاء اتحاد اليد؛ على كل الإنجازات التي تحققت في عهدهم، عهد رجال تعمل من دون أي ضجيج إعلامي، رجال تستمع إلى النقد وتأخذ به، رجال لا تكابر مع الصحافة والإعلام، ومع أن منتخبات اليد هي التي تحقق أفضل النتائج للمملكة، إلا أن التكريم دائما ما يكون خجولا.

أعلنت قائمة منتخبنا للمباراتين الوديتين أمام الفلبين والصين (ما تدري أي صين فيهم؛ الصين تايبيه أو الصين الأصلية!) فقد ضمت القائمة أكثر من لاعب لم يسبق لهم التمثيل في فترات سابقة إلا بعد انضمامهم إلى أحد الأندية المحلية، وتطرقت زاوية «كارت أحمر» إلى ذلك في عددها ليوم أمس الخميس، فهناك بعض الأسماء التي انضمت إلى المنتخب لا نعلم كيف اختيرت وعلى أي أساس، لا نقصد التجريح أو التقليل من أشخاص، ولكننا نتحدث للصالح العام، هناك أيضا أسماء تستحق الانضمام إلى المنتخب، فعلا إنه أمر محيّر، الجماهير تسأل ما هو المقياس لاختيار اللاعبين للمنتخب؟

همسة:

نعرف جيدًا تحقيق الاستفادة من المباريات الودية أهم من تحقيق الفوز فيها، فإن الفوز في المباريات الودية ليس هو الأهم، إذ يحب أن يخرج المنتخب بدروس مستفادة، حتى لو لم يتمكن المنتخب من تحقيق الفوز فيها، ولكن كيف تستفيد وأنت تلعب مع منتخبات أقل مستوى منك فنيًا؟!

*نقلاً عن الأيام البحرينية