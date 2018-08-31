خسارة مشرّفة لـ «اللاعبين»

خسر المنتخب الأولمبي مباراة نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية بهدف دون مقابل أمام اليابان، بعد مباراة جيدة نوعاً ما من قبل اللاعبين تحديداً، الذين وصلوا إلى هذه المرحلة بالرغبة وبدون أي اهتمام، وساعدتهم الصدفة كثيراً.

المنتخب به عناصر مميزة، ولاعبون على مستوى عالٍ، بامكانهم تحقيق الفائدة متى ما وجدوا الاهتمام من اتحاد الكرة الذي أهمل هذا الفريق، ولم يهتم به إلا عندما اقترب الحدث، ولا يمكن أن نلوم المدرب لأنه لم يختر لاعباً والقائمة قدمت له، لأنه لم يشاهد الدوري.

لا أعتقد أننا جنينا فوائد مطلوبة من البطولة، سوى أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بأسوأ إعداد، وهو مجهود يحسب للاعبين فقط، وعلى الاتحاد عدم تبني مجهودهم لأنهم لم يفعلوا لهم شيئاً.

أيضاً لم نسمح لأكبر عدد من اللاعبين بالمشاركة في البطولة، وأقصد هنا الأسماء التي ستلعب تصفيات أولمبياد طوكيو، وسنشاهد العديد من التغييرات على قائمة المنتخب في الفترة المقبلة، لأن هناك لاعبين لم ينالوا فرصة المشاركة، وشاركت بدلاً منهم أسماء غير مؤهلة للمشاركة في تصفيات طوكيو.

لا أدري السبب الذي يمنع الاتحاد من التركيز على تطوير المنتخبات، وما الأمور التي تلهيهم عن ذلك، والمؤسف أن كل هذا التدهور لم يتسبب بأي حراك داخل العمل في اتحاد الكرة، وهذا الصمت لن يستمر طويلاً لأن الوضع وصل إلى مرحلة لا تطاق.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية