المحافظون الجدد.. والرياضة

هذا الأسبوع يتسلم المحافظون الجدد مهام مناصبهم كل في محافظته.

وبالطبع سيجد كل محافظ كماً من المشاكل في محافظته حاول سابقه أن يسعي لحلها ولم يسعفه الوقت والامكانات المادية.

المطلوب من المحافظين الجدد فور الذهاب إلي مكاتبهم عقد اجتماعات عاجلة مع وكلاء وزارة التربية والتعليم كل في محافظته ورؤساء الجامعات في القاهرة والإسكندرية والمحافظات والتأكد من إعداد وتجهيز المدارس والكليات لاستقبال العام الجديد.. وخلال الأيام العشرة القادمة لابد أن يذهب كل محافظ لزيارة أكبر عدد من المدارس ليقف بنفسه علي مدي جاهزيتها واستعدادها لاستقبال التلاميذ وتوفير الكتب المدرسية وأجهزة اللاب توب التي سوف تطرحها الوزارة للتلاميذ.. ويقومون بعمل تفتيش علي المكتبات المنتشرة حول المدارس للتأكد من وجود كل احتياجات التلاميذ دون مبالغة في الأسعار.

لابد أن يتأكد كل محافظ أن كل مدرسة في محافظته وكل جامعة بها ملاعب رياضية ليمارس الأبناء الأنشطة الرياضية والمدارس التي بناها المجرمون زمان بدون ملاعب لابد أن يستدعي المحافظ كل مسئولي مراكز الشباب ووكيل وزارة الشباب والرياضة في المحافظة ويعطي تعليمات واضحة وصريحة بأن تكون ملاعب جميع مراكز الشباب تحت تصرف المدارس القريبة منها التي ليس بها ملاعب ليمارس التلاميذ فيها الرياضة كل في الرياضة التي يفضلها.

أطالب المحافظون الجدد في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والغربية وأسوان وأسيوط أن تكون الاستادات بها جاهزة لإقامة المباريات عليها وأتمني من محافظ القاهرة الجديد أن يطلب رسمياً من وزير الداخلية محمود توفيق ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بضرورة عودة مباريات كرة القدم لاستاد القاهرة واستاد الكلية الحربية واستاد الدفاع الجوي بشكل رسمي ولابد أن تقام مباراة علي الأقل أسبوعياً في كل استاد من هذه الاستادات التي تكلفت الملايين وتم غلقها دون سبب واحد مقنع.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية