التجربة اليابانية والفرحة السكندرية

تذكرت تلك المشاهد الرائعة في المونديال الروسي الصيف الماضي عندما كانت الجماهير اليابانية تقوم بتنظيف مدرجات الملعب بعد كل مباراة يلعبها منتخبها وانا أشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وسفير اليابان بالقاهرة في افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور السبت الماضي ..فقد اهتزت مشاعرنا ونحن نري أطفالا صغارا لا تتجاوز أعمارهم السنوات الخمس وهم يقومون بأعمال النظافة في الفصول ..وفاجأتنا تلك الطفلة الصغيرة عنما سألها وزير التربية لماذا تنظفين..فأجابت بتلقائية شديدة ..انها مسئوليتي.

والمدرسة المصرية اليابانية نموذج تعليمي وتربوي فريد وجديد اقتنع به الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اطلع عليه خلال زيارته لليابان قبل عامين تقريبا وقرر تطبيقه في مصر ..وبالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير المحترم طارق شوقي بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا" في بناء العشرات من هذه المدارس في مختلف محافظات مصر في نقلة حضارية مهمة من أجل تعليم غير تقليدي يهتم ببناء الشخصية المصرية عقليا وروحيا وبدنيا وتربويا واخلاقيا..كما يسهم في بناء جيل جديد يحترم الآخر ويتحمل المسئولية ويفكر ويبدع ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

ان هذه التجربة المبدعة يجب أن تطبق في جميع مدارسنا الحكومية لأنها تضم السواد الأعظم من أبنائنا ..لماذا لانعودهم علي نظافة فصولهم حتي يكتسبوا هذا السلوك المثالي ..والوزير مقتنع تماما بهذه الفكرة ويريد تطبيقها ..لكنني وجدت في عينيه تخوفا من ردود الفعل من أولياء الأمور والمجتمع ..وانا أقول للوزير..لا تقلق وسر علي بركة الله ..وحاول..وجرب ..وستجد كل الدعم .

نتطلع الي اليوم الذي تعود فيه أندية الأقاليم والأندية الشعبية مثل الاتحاد والاسماعيلي وغيرهما الي حلبة المنافسة علي البطولات المحلية والاقليمية وتلقائية..وأسعدنا كثيرا المستوي الذي ظهر عليه الاتحاد السكندري مؤخرا خاصة فوزه علي الزمالك وتأهله لربع نهائي كأس زايد العربية للأندية الأبطال ..لم يكن فوز الاتحاد صدفة وانما جاء بجهد وتخطيط سليم من ادارة هذا النادي العريق بقيادة محمد مصيلحي والذي يعيد بناء الفريق من أجل وضعه علي طريق المنافسة علي البطولات..ولا شك أن المستوي الذي ظهر عليه الاتحاد يرجع الي مدير فني سابق هو محمد عمر ومدير فني رائع هو حلمي طولان الذي استطاع أن يفوز علي الزمالك عن جدارة واستحقاق بفضل خطة محكمة خدع فيها السويسري جروس .

لا تنسوا أن الاتحاد فاز علي الأهلي في الدوري وأخرج الترجي من البطولة العربية..اذن فوزه علي الزمالك واخراجه من البطولة العربية ليس مفاجأة.

الف مبروك للاتحاد ورئيسه وجماهيره الوفية ومديره الفني الخلوق والواثق ومعه مدير الكرة الطموح والمتفاهم وليد صلاح الدين ..ونتمني لهذا النادي الكبير الذهاب الي أبعد نقطة في البطولة العربية ..وأن كان المشوار صعبا وشاقاً ويحتاج الي دعم فني وصفقات كبيرة .

*نقلا عن الجمهورية المصرية