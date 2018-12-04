العاطفة أم القانون؟

خسرَ النصرُ أمام الوحدة النقاطَ والمُستوى والانضباط التكتيكي داخل الملعب، خسرَ وهو على مشارف نهاية الدور الأوَّل، خسرَ قبل لقاءِ المُنافس الهلال، خسرَ ونحنُ نعلم بأنَّهُ ناقص أربعة لاعبين مؤثرين هم مرابط والغنَّام وهوساوي وبيتروس، لكنَّه خسرَ ونحنُ نعلمُ بأنَّ الرُباعي (الفريدي ويحيى الشهري وعوض وغالب) لايزالون غير مُبالين بأهميَّة المرحلة، وأهميَّة التمسك بهذا الدعم المالي والإعلامي والجماهيري للفريق، وكأنَّ لا أهميَّة لذلك أمام أهميَّة مُشاركتهم كيفما اتفق وأن ينالوا مُكافأة اللعب والأجور كاملة مُكملة دون نقص هللة واحدة، أقول هذا وأنا أعلمُ بأنَّ هناك أصواتاً قليلة مُندفعة بالعاطفة ستُدافعُ عنهم، ولكن في ذات الوقت أعلمُ بأنَّ هناك أصواتاً كثيرة يقودها العقل والمنطق ستوازي بين أهميَّة المرحلة وسوء تدني حالة الشعور بالمسؤوليَّة لدى بعض اللاعبين، وعدم الشعور بتعب الجماهير النصراوية تفكيراً وحضوراً.

مُعضلة النصر الحقيقيَّة يجب تبيانها الآن والصدح بها وتكرار الحسم تجاهها، فهي تتمثلُ بتواجد أسماء توقف أداؤها، وأسماء تلعبُ بالمزاج، وأسماء تلعبُ للعناد مع الجماهير، ومع استمراريَّة هذه المُعضلة لم أجدْ تدخلاً إدارياً سابقاً أو حالياً لقطع استمرار هذه المُعضلة، بل هي في ازدياد، لذا أوجَّه رسالتي لرئيس النصر سعود السويلم وللمدير التنفيذي البريكي وأقول لا يوجد حل للتعامل مع هذه المُعضلة إلاَّ بالقانون، وأعني بذلك (الحسم من الأجور) حال تدني وهبوط المُستوى الفني، وهو منصوصٌ عليه بلائحة الاحتراف، فالمادة 10 نصَّت على التزامات اللاعب ومنها الالتزام بالأنظمة واللوائح وكذلك نصوص العقد، وبالرجوع للعقد النموذجي المنشور باللائحة وهو المُعتمد نجد أنّ البند (الخامس) نصَّ على هذا الالتزام، وطالما هو (التزام منبعه النظام)، لذا فإن لائحة المُخالفات والعقوبات المُعتمدة من قبل الاتحاد السعودي نصّت في البند (الرابع) على أنَّ النادي من حقه الحسم من أجر اللاعب حال (هبوط مُستواه الفني) وبالتدرج بنسبة لا تزيد على 25% من الأجر الشهري لمُدَّةٍ لاتزيد على شهر، والحسم بنسبة 40% من الأجر الشهري ولمُدَّةٍ لاتقل عن شهرين، والحسم بنسبة 50% من الأجر الشهري لمُدَّةٍ لا تقل عن شهر ولاتزيد عن ثلاثة أشهر، ويتم ذلك وفق آلية منصوص عليها بين الجهاز الفني والإداري.

افعلها يا رئيس النصر في هذا المرحلة الحسَّاسة قبل ازدياد نزيف النقاط، فالقانون أهم من الطبلة.

من تحت الباب

قلتُ عبر برنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 الرياضيَّة السعوديَّة بأنَّ حكم مُباراة الاتحاد والحزم ظلم الاتحاد في عدم احتسابه لركلة جزاء هي الأوضح في هذا الموسم لصالح لاعب الاتحاد روماريو ريكاردو، حيث دعَسَ على قدمه لاعب الحزم مسعود بخيت، ومع ذلك يقولون بأنَّني ضدّ العميد.

أقوى (مؤامرة).. هي تمريرة الكذبة الكبيرة بأنَّ إدارة النصر تُطالب بإلغاء تقنية var..!! نجحوا في تمريرها وصدقتها الجماهير.

ما الذي يستفيده المُشجع إذا هو امتدح لاعباً يعدُّ رمزاً لمضيعة الجهد والوقت والمال داخل النادي.

نعم المقطع كان قديماً.. ولا ملامة على جماهير النصر إذا تداولته وأصبحَ جديداً لاسيما أنَّ أحد المُتحدثين فيه هو رئيس البطولة التي خرجَ منها النصر بسبب حكم موقوف لا يعلم عن إيقافه هذا الرئيس ولا رئيس لجنة الحكام..!

مازالَ الاتحاد السعودي واللجنة الأوليمبيَّة واتحاد الإعلام الرياضي صامتين عن المُخالفة القانونيَّة لوجود الدكتور تركي العواد عضواً في اتحادين هما الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، فالمادة 33/‏9 تمنع تماماً هذه الازدواجيَّة.

خاتمة

الأمرُ أيسرُ مِمَّا أنتَ مُضمِرُهُ

فاطرح أذاكَ، ويسّرْ كُلَّ ما صَعُبَا

*نقلا عن عكاظ السعودية