من الممكن ان نطعن بعضنا ونحقد على غيرنا ممن يتفوق علينا داخليا، لكن ليس من الممكن ان نسيء خارجيا لوطننا ونحرجه عالميا! ان السيد رئيس الاتحاد المصرى للرماية الذى هو رئيس الاتحاد الإفريقى ونائب رئيس الاتحاد العربى لم يكتف بكل مناصبه فترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى ولم يوفق، ثم صمم على مواصلة الترشح بتقديم نفسه مرة اخرى على منصب النائب ولم يوفق أيضا ليسجل فضيحه لنا امام مندوب العالم، وما احزننى ان المرشح الاسرائيلى حصل على المركز الثالث والمصرى الأخير! الا يوجد رشيد فى بلدنا يمنع مثل هؤلاء من العبث باسم بلدهم! لقد تألمت كثيرا مما قرأته بالمواقع عن سقوط رجل يحمل اسم مصر فهل هو يتألم مثلى وماذا يفيد الألم، حسبنا الله ونعم الوكيل!

- حكمت المحكمة لوزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية بالبراءة، ترى ماذا يخبئ لنا القدر فى جعبته من جراء رئيس النادى إياه؟

-سيد البلد الاتحاد السكندرى أمامك دربى مع سموحة بالكأس والدورى، نرفع أكف الضراعة للرب ان تستمر زعيما للثغر.

-برازيل مصر سابقا النادى الإسماعيلى متى تعود حلاوة كرتك ومهارات نجومك وفرحة جماهيرك.

ـ انبى مع ماهر سيكون أفضل أكيد بشرط ان تصحو الهمم وتصفو النفوس.

ـ المقاصة مستقر مع طلعت يوسف مستمر فى حصد النقاط والتقدم للأمام.

ـ براميدز مع العميد مختلف ومفيد وبتجربته أنا سعيد وأراهن عليه بالموسم الجديد.

ـ النجوم والجونة نتائجهما مقبولة وبقاؤهما يتوقف على السيولة .

ـ حرس الحدود بقيادة العشرى تخطى السدود وشق اللامحدود واخترق كل ماهو مسدود الأهم ان يستمر بلا جمود.

ـ اما انت ياأهلى وأنت يازمالك فلا أملك لكما إلا دعاء المستغيثين برب العالمين كى تعودوا لنا ابطالا مثلما كنتم.

*نقلا عن الأهرام المصرية