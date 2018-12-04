وسام الرياضة.. من الرئيس

كانت لفتة رائعة من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كرم بطلات الاسكواش اللائي احتكرن بطولة العالم سنوات طويلة فأخذن "وسام الرياضة" من يد رئيس الدولة.. ومصر مشهورة منذ نصف قرن باحتكار بطولة العالم للاسكواش بالذات منذ عبدالفتاح عمرو باشا سفير مصر في انجلترا.. اشترك في بطولة العالم وهو سفير وفاز علي أبطال العالم سنتين أو ثلاثاً لا أذكر بالضبط فإذا باللاعب الثاني في الفريق محمود عبدالكريم الشاب الصغير يفوز ببطولة العالم من بعد عمرو باشا مباشرة ولمدة سبع سنوات!! ثم تخطفه أمريكا كلاعب ومدرب!!

ثم كانت الخطوة الإنسانية الأكثر من رائعة تكريم سيادة الرئيس لفريق الآنسات الفائز في بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص.

في نفس اليوم عرفت سر تقدم وتحسن الوصف التفصيلي لمباريات كرة القدم وهي حكاية مهمة للغاية لجماهير الكرة.. أو تستطيع أن تقول مهمة للغاية لمصر كلها.. خاصة إذا كانت الجماهير بعيدة عن المدرجات فترة طويلة.. كبار ومحترفو الوصف التفصيلي القدامي اعتزلوا منذ فترة وكانت هناك مشكلة.. فالحكاية "مش سهلة".. رغم أهميتها القصوي.. واحتارت الجماهير بين منع دخولهم الملاعب والوصف "بتاع" زمان انتهي.

ثم اتضح أن الكبير الفاضل أستاذنا مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أصدر قراراً بتشكيل لجنة لضبط أداء الإعلام الرياضي وكان موفقاً في اختيار أحد الذين كانوا أصحاب الفضل في أن هناك حاجة اسمها "رياضة".. رجل اسمه فهمي عمر صديق العمر كله.. فهمي عمر كانت مصر تنتظره في الساعة السابعة مساء كل يوم فيه مباريات كرة.. كان فهمي عمر هو السبب في جماهيرية الكرة.. كان فهمي يأخذ المرحوم محمود بدر الدين مع كرسي ومنضدة ويجلسان هما الاثنان بجوار خط الملعب من أجل الوصف التفصيلي لأول مرة في تاريخ اللعبة لا في مصر فقط بل في العالم كله.. ثم فهمي عمر هو صاحب برنامج "مجلة الهواء" مجلة من صورة الغلاف إلي النهاية!! ثم هو صاحب "ساعة لقلبك".. كل الكوميديانات رجالاً وسيدات طوال نصف قرن من خريجي ساعة لقلبك!! كل هذا في الإذاعة ثم هو الذي أنشأ قناة الرياضة.. و"استديو 16" من صنع فهمي عمر في التليفزيون.

*نقلا عن الجمهورية المصرية