بيان.. للنسيان

تعجبت كثيرا للبيان الصادر علي لسان المهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة يؤكد فيه وقوف اتحاده علي مسافة واحدة من جميع الاندية وان ما صدر علي لسان الدكتور كرم كردي عضو المجلس ورغبته في فوز الزمالك بلقب . لم يأت بصفته عضوا في مجلس الجبلاية . بل جاء كرأي خاص به بعيدا عن موقعه في ترابيزة إدارة الكرة المصرية.



ابوريدة يدرك جيدا ان كردي لم يكن ليصرح ولم يكن لاي صحفي او محرر او إعلامي ليستقي منه معلومة او اخبار اذا لم يكن عضوا بمجلس الجبلاية . وان وجوده في متن خبر او في مساحة تليفزيونية او إذاعية يأتي لكونه واحداً ممن توسمنا فيهم القدرة علي إدارة الكرة بملفاتها وقضاياها المختلفة.



اخطأ رئيس الجبلاية بمحاولاته الهادفة لتجميل الصورة وإصلاح ما يمكن اصلاحه من اثار تصريحات كردي . وبدلا من معالجة الامر علي ترابيزة المجلس والحيلولة دون ظهور المزيد التصريحات اللولبية لقيادات الجبلاية . راح يجمل الصورة بكل الطرق ولكن خانه التعبير فخسر هدفه وكسب مواجهة وخناقة من نوع خاص مع عضو المجلس لطالما حرص علي تأجيلها علي مدار شهور طويلة .



التجربة اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان غالبية ما يصدر عن قيادات اتحاد الكرة من تصريحات تفتقد اساسيات التعامل مع ملفات ومقدمات الوضع الكروي في مصر وتخضع دائما لرؤي خاصة بأصحابها تصدر المشاكل والمواجهات المجلس بأكمله وتزيد من حدة ودرجة الغضب والرفض لافكار الجالسين علي كراسي الحكم الكروي في مصر.



سواء ما قاله كردي وجاء به ابوريدة فيما بعد . هو انعكاس لواقعنا وقدرات هؤلاء وتأكيد لمخاوفنا من المستقبل وأنهم ليسوا المجموعة او الكتيبة القادرة علي قيادة الكرة المصرية في المرحلة المقبلة بكل تحدياتها . وتحقيق الطفرة المطلوبة ومواكبة ما يدور حولنا من قفزات هائلة في المستويات اقليميا ودوليا.

هو الواقع للأسف الشديد . فهل من تحرك لتغييره ؟



*نقلاً عن الجمهورية المصرية