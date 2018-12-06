ارجع يا زمان!

> ذكريات الماضى الجميل، على أى صعيد، لا تعود بمجرد استدعاء شخوصها من كتب التاريخ أومحاولة استنساخ أبطالها.. من شذلك أن المدرب البرتغالى الأسطورى فى أچندة الأهلى مانويل جوزيه الذى قاد الفارس الأحمر للفوز بالدورى خمس مرات متتالية قبل عشر سنوات، ليس هو الحل السحرى الآن لإنقاذ الفريق والعودة به إلى قمة الكرة الإفريقية والمصرية من جديد، تحت أى مسمي.

> الدنيا تغيرت والمنافسة الآن أشد وأوسع نطاقاً، إذ تستطيع الآن أن (تشتري) فريقاً كاملاً على الفور دون الحاجة إلى سنوات وعقود، لتربية الأشبال وصقل الناشئين !!

> ويظل السؤال مطروحاً دون إجابة حاسمة حتى الآن.. هل صنع مانويل جوزيه برؤيته العبقرية وقيادته الفذة أمجاد الأهلى فى تلك الحقبة؟! أم أن الأهلى (الكيان) ونجوم فريقه «السوبر» فى ذلك الزمان - الذين كانوا عماد منتخب مصر بطل إفريقيا لعدة دورات متتالية - هم الذين صنعوا أسطورة مانويل جوزيه؟! وسيبقى المؤيدون للمدرب الكبير يصرون على دوره الأهم فى تحقيق هذه الانتصارات ، بينما يرى الآخرون أن حمبولا عامل غرفة الملابس لو تولى تدريب هذا الفريق الرهيب، كان سيحقق به النتائج نفسها!

> ونبقى مع حديث الزمان ودروسه وتقلباته، التى لايسلم منها أحد .. وأقول إننا كنا ندارى وجوهنا خجلاً، عندما نرتحل خارج الوطن، أو حتى عندما نلتقى على أرضنا مع الزملاء الصحفيين العرب والأجانب ، إذا ما اتجهت دفة الحديث نحو الأسباب (الأمنية) لخلو مدرجاتنا الكروية من الجماهير فى المسابقات الكروية.. وتمضى الأيام ويدور الزمان دورته، إلى أن يصل بنا إلى بلد الحريات حيث قرر الاتحاد الفرنسى لكرة القدم تأجيل مباراة باريس سان چيرمان أمام مونبلييه، فى الأسبوع الــ17 للدوري، بناء على طلب جهات الأمن الفرنسية، على خلفية موجة الشغب التى تجتاح عاصمة النور لأسباب سياسية !

> لا ينبغى أن يجرفنا الحماس الوطنى إلى تصور أن النجم المصرى العالمى محمد صلاح سوف يفوز كل عام بالكرة الذهبية ويتوج كأفضل لاعبى انجلترا وأوروبا والعالم، ذلك أن الظروف تتغير فضلاً عن أن صلاح يواجه هذا الموسم عنفاً متزايداً من المنافسين، لكن الأهم هو مواجهته لمحاولات مدرب الفريق كلوب تحجيم دوره وتألقه، بإشراكه فى غير مركزه!



*نقلاً عن الأهرام المصرية