الضجيج لا يجلب «نصراً»

بعد فوز فريقه في بطولة الدوري موسم 2014 أشار رئيس النصر الأسبق الأمير فيصل بن تركي في لقاء تلفزيوني إلى أنه كان يتعمد الإثارة لنقل المنافسة إلى خارج الملعب من خلال الدخول في معارك إعلامية مع جل أطراف اللعبة كون فريقه حينها يعاني فنياً، في إشارة لعدم قدرته على مقارعة منافسيه داخل الميدان.

لكن الرئيس النصراوي حينها توقف عن ذلك بعدما نجح في بناء فريق قوي ومنافس شرس في موسمين ليتحول إلى التركيز على تهيئة فريقه ولاعبيه لمقارعة المنافسين وخصوصاً الغريم التقليدي الهلال.

المشهد الآن يبدو مشابهاً تماماً لحال النصر قبل موسم 2014، إذ على الرغم من الدعم الكبير الذي تلقاه النادي من قبل هيئة الرياضة ونجاح إدارته بجلب العديد من الأسماء الأجنبية المميزة إلا أن تعثر الفريق بسبب إعادة التعاقد مع مدرب مستهلك وغير مناسب للمرحلة دفع النصراويين لنقل معاركهم خارج الميدان بقيادة رئيس النادي سعود آل سويلم.

هذا التكتيكي ذكي حين يتم استخدامه في نادٍ جماهيري في السابق، لكنه لم يعد مجدياً كما كان ذلك أن «الأصفر» يدفع ثمن خطأ كبير بسوء الإعداد الذي جاء بسبب اختيار خاطئ لجهاز فني وصفه أسطورة الفريق ماجد عبدالله بـ»الغشيم».

تارة يهاجم النصراويون أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد سعياً لفتح جبهة مع منافسهم التقليدي الهلال، وتارة يذهبون لمهاجمة التحكيم والقائمين على تقنية «VAR» ومرة يهاجمون طرق اختيار الطواقم التحكيمية، وأخيراً دخلوا في صراع قانوني مع الوحدة بعد الخسارة على ملعبهم وفقدان الأمل بتقاسم الصدارة مع «الأزرق».

مؤكداً أن للنصر الحق في تقديم احتجاجه، لكن بدلاً من أن يضغط مسيرو النادي وإعلامه في كل اتجاه، كان من الأفضل العمل على إنهاء التعاقد مع مدرب جديد، إذ ليس مقبولاً عند المشجع النصراوي البسيط والذي لا يهمه إلا «النصر» اسماً وفعلاً أن يبقى فريقه الذي ينافس على الدوري بلا مدرب لثلاثة أسابيع انتهت بزيارة مدرب كبير متردد في قبول المهمة، على الرغم من أن المؤشرات كلها كانت تذهب لعدم إمكانية بقاء الأوروغوياني كارينيو منذ وقت باكر.

على النصراويين التفرغ لفريقهم الذي يملك قدرات كبيرة لتحقيق أكثر من لقب، وإلا فإن هذا الضجيج المصطنع وعدم حسم الملفات وغياب الخيارات التدريبية الجيدة ستعيدهم للمربع الأول على الرغم من الضخ المالي والدعم الجماهيري الكبير.

*نقلا عن الرياض السعودية