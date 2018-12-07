من الجودر.. إلى المؤيد

حقيقة ما قدمه معالي وزير شؤون الشباب والرياضة من مسيرة ومواقف إنما يعبر عن وطنيته وإخلاصه لوطنه وأيضًا تؤكد صدق القيم والمبادئ التي تربى عليها... الرجل الهادئ المتحضّر كتب اسمه في صفحات مشرّفة للمسيرة الرياضية في مملكة البحرين وكان وزيرًا توافقيًا إيجابيًا يملك حضورًا متميزًا لكل الفعاليات وفي تقديري هو أول وزير ميداني... قلما تجده في مكتبه وهو يدير مؤسسة تعني بشريحة واسعة وعمود مهم من أعمدة الوطن سواء على صعيد الشباب ومعطياتهم أو الرياضة ومشاكلها المعقدة المتقاطعة... الرجل قدم أروع مثال للخدمة المدنية وسبق أن قدمنا تقييم شامل له على مواقفه ورغبته في بناء مؤسسات رياضية متحضرة رغم قلة الموارد المالية.. مع هذا كان الابتكار سيد هذه المواقف وقد تميزت وزارة الشباب عالميًا بتنظيم ورش عمل ودورات ومحاضرات متقدمة‘ إضافة الى تميزها في عالم الرقمي الجديد ومنها خمس جوائز متميزة في جائزة ستيفي العالمية وهي أرفع جوائز في مجال الابداع والتميز المؤسسي والاعمال الدولية وفي مجال تقنية التسويق والمعلومات والترويج والموارد البشرية وجائزة مشروع الخدمة (اسألنا) لتقنية الذكاء الاصطناعي.. كل هذا العطاء مع وجود القائد الأعلى للرياضة والشباب سمو الشيخ ناصر الذي رسم الخط البياني الواضح للرياضة في مملكة البحرين... والجودر الرجل ترجم هذه المفاهيم على أروع ما يمكن رغم الكثير من المعوقات لكن الرجل صبور وتحمل الكثير وشهادة له أنه (كفى ووفى) وقدم عطاء متميز كان وسيبقى سفر له ولوطنه... وكما وصل بهدوء غادر بهدوء... بهؤلاء الرجال العظام تبنى الأوطان... الصفحة الجديدة والأمل الذي يحمله أيمن المؤيد والذي انحدر من مؤسسة مالية حتمًا لدى سمو الشيخ ناصر نظرة شمولية لما كان يعانيه الواقع الرياضي لذا أتى بالمؤيد كعلاج للمرحلة المقبلة وهذا ذكاء وموقف يحسب له... ولا يذهب البعض بالتفكير بعيد من إن المؤيد سيكون هو المستثمر بل في فكر ناصر سيكون المؤيد هو العقل المدير والمدبر للأزمة التي تمر بها الرياضة وحتمًا هناك استراتيجية استثمارية سيطبّقها المؤيد وفق مفاهيم ناصر واعتقد بأن هناك أملاً وملامحًا وبشارات إيجابية ستدفع عجلة الرياضة الى تحولات قد تمتد للجذور اذا ما وفق الجميع بمد يد العون للمؤيد في تجربته الفريدة وإذا ما نجحت حتمًا ستكون تجربة رائدة لمختلف القطاعات.

*نقلا عن الأيام البحرينية