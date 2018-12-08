المباريات المؤجلة .. باللاعبين القدامي

اعتباراً من الأسبوع القادم تبدأ مباريات الدور الثاني للدوري.. ومع بداية يناير القادم يبدأ قيد اللاعبين الجدد الذين ستضمهم الاندية في موسم الانتقالات الشتوية.

هناك ثلاثة أندية لها مباريات مؤجلة بسبب مشاركتها في بطولتي الاندية الافريقية ابطال الدوري وكأس الكونفدرالية هي الاهلي والزمالك والمصري.. ومن المؤكد ان هؤلاء الاندية سوف تشرك معها في المباريات المؤجلة عددا من اللاعبين الجدد السوبر الذين سيتم التعاقد معهم وهو ظلم كبير للاندية التي ستلعب ضد الأهلي والزمالك والمصري والمفروض ان يصدر اتحاد الكرة بيانا يعلن فيه اقامة المباريات المؤجلة بنفس اللاعبين المقيدين ولايسمح بالاشتراك فيها لاي لاعب جديد تم انتقاله في موسم الانتقالات الشتوية تحقيقا لمبدأ العدالة.. وحتي الاندية التي لها مباريات مؤجلة مع أي ناد من هذه الاندية لابد ان تلعب مبارياتها أيضا باللاعبين المقيدين في الدور الاول تحقيقا لمبدأ الشفافية.

الاندية التي لها مباريات مؤجلة خاصة الأهلي والزمالك هي الاكثر قدرة علي شراء لاعبين جدد سوبر وسد الثغرات الموجودة في كل فريق خاصة الدفاع المهلهل والهجوم العقيم.

وبالمناسبة فان بطولة الدوري ستبدأ في الاشتعال مع الايام القادمة.. فالاهلي خرج من كبوته بعد ان حرم من الفوز في أي مباراة لمدة مائة يوم لكنه خرج من الدوامة وحقق انتصارين متتاليين في مسابقة الدوري خلال اسبوع واحد.. هزم بتروجت في السويس.. ثم هزم الجونة وقفز من المركز الاخير الي الترتيب العاشر.

والزمالك الذي خشي البعض أن يتسبب خروجه من كأس الاندية العربية امام الاتحاد السكندري اذا به يتجاوز المحنة ويهزم المصري بهدفين نظيفين محققا فوزه السابع علي التوالي بلا تعادل أو هزيمة.

*نقلا عن الجمهورية المصرية