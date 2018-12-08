بيان الطريق السريع

كل أسف ولأول مرة في التاريخ، أصدر النادي الأهلي السعودي بيانًا بشأن لاعب من لاعبي الفريق الأول، وهو اللاعب مهند عسيري، بعد أن حذرت الأسبوع الماضي إداري الفريق موسى المحياني من الحديث عن عقوبة اللاعبين في وسائل الإعلام، واستشهدت بلاعبين كثر سابقين أوقفوا وذهبت إلى أن الأهلي دائم عقوبته تحت بند على الصامت، ولكن للأسف فاقد الشيء لا يعطيه.

نعود لموضوع البيان الذي أعتبره أسرع بيان على الإطلاق في تاريخ الكرة السعودية، إذا أصدر البيان بعد حديث اللاعب مهند عسيري ممكن بخمس عشرة دقيقة، بعد أن "كب" العسيري العشاء، وقال إن إيقافه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية لم يكن من قبل مدرب الفريق على عكس كلام المحياني، الذي لا نزال نقول له إن الأهلي باقٍ وسترحل، ويبقى عملك ذكرى جيدة أو العكس، وإذا نسيت ذكرى المدرب ريبروف ومدحك لفكره وعقليته إلخ.. في بداية الموسم ثم اختلف الكلام فنحن لا ننسى.

ومن يدعمك في تويتر ليته أنصف الأهلي وواجهك بعد تراجع الفريق بستة أهداف أمام الاتفاق، مثلما كان يفعل مع إداريين آخرين، ولكن هذا قدر الأهلي.

والسؤال: هل إصدار مثل هذا البيان مباشرة بعد حديث اللاعب تصرف مقنع؟ وهل هذا تصرف إداري مسؤول يعتبر أخًا أكبر لجميع اللاعبين؟ وفي وجهة نظري أعتبره خطأ أكبر من الإيقاف نفسه، وغير الصادق وفق كلام اللاعب القضية، وبالتالي تمت معالجة الخطأ بخطأ أكبر، وهل هذا هو الحل تجاه أي لاعب، ثم ماذا تعني في البيان كلمة رفضها التام لظهور اللاعب فضائيًّا، ولماذا لم يكذب اللاعب في البيان إذا كان كلامه غير صحيح، ويستشهد بالمدرب؛ فالحق يعلو ولا يعلو عليه. فأسلوب الترضية لن يفيد طالما ظهر الكلام أمام الناس،

ثم أتمنى أن أعرف من أصدر هذا البيان الذي كان هشًّا وضعيفًا ويحاول أن يرفع من الروح المعنوية لدى إدارة الفريق؛ فتطبيق اللوائح في النادي وإيجاد البيئة المناسبة أمر طبيعي جدًّا، وهذا المطلوب ولا يحتاج إلى مثل هذا البيان، وبصراحة مازلت أكرر أن خبرة إدارة الفريق وتجربتها البسيطة جدًّا لن تساعد الفريق في المرحلة القادمة أو مرحلة الحسم، مهما حاولوا فرسان تويتر دعم صديقهم، ولعل ردة الفعل السريعة وإصدار مثل هذا البيان دليل على أن للموضوع تكملة في المرحلة القادمة، وأن إدارة الفريق تحتاج إلى إدارة ناصحة.. وللجميع الحب والتقدير.

*نقلا عن الرياضية السعودية