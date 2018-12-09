منذ فترة طويلة.. كان رئيس اتحاد الكرة المهندس الكبير صلاح حسب الله.. وكنت أتولي شئون الإعلام والعلاقات العامة.. ومن باب أمانة القلم أحب أن أقول إن صلاح حسب الله كان صاحب فكرة إقامة مباراتين رسميتين كل أسبوع.. مباراة رسمية كل ثلاثة أيام مثل أوروبا.

كان رأي صلاح حسب الله أن سر تفوق أوروبا في كرة القدم هو إقامة مباراة رسمية كل ثلاثة أيام مع كثرة البطولات العالمية والإقليمية.. واقترح أن نطبق هنا النظام في مصر.. ولكن أعضاء الاتحاد رفضوا الفكرة باعتبار أن الموسم الكروي سيتم اختصاره إلي النصف وتكون الاجازة الكروية شهوراً لا أسابيع والبلد تعشق الكرة وترفض هذه الاجازة بأي شكل.. ثم كثرة المباريات تؤدي إلي قلة الإيراد لأن عشاق الكرة لا يملكون القدرة علي شراء هذا العدد من التذاكر كل شهر.. بل إن بعض الأعضاء قال إن تتابع المباريات ورا بعض بهذه السرعة تفقد العشاق الشوق إلي المباريات لأنها لا تغيب أياماً.. ثم لاعبونا ليسوا في القوة البدنية التي تساعدهم علي المباراة ثم يومين تمرين قاسي للعب مباراة أخري.

وقال آخرون: لا تنسوا أن لاعبي أوروبا يأكلون بالسمن البلدي والزبدة الأمريكاني أما لاعبونا فالسمن صناعي والبديل زيت.. وكلام كثير لمعارضة الفكرة.

ہہہ

صلاح حسب الله يصرخ:

- يا جماعة حقكم عليّ.. خلاص الموضوع انتهي.

- وتمر الأيام.. ونضطر رغم انفنا نطبق الفكرة.. ونلعب مثل أوروبا مباراتين في الأسبوع.. اشتركنا في بطولات افريقية وعربية.. وهناك مباريات تصفيات للاشتراك في أولمبياد.. بدرجة كان التفكير في إلغاء الدوري هذا العام.. كل هذا اجبرنا علي مباراة كل ثلاثة أيام فهل ارتفع مستوي الكرة المصرية؟.. لا أعتقد.. المدربون المصريون يشتكون من هذا النظام!!.. فهل سنعود إلي النظام القديم مباراة واحدة كل أسبوع في الموسم القادم.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية