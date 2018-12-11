كل شيء لهواة الأرشيف

لم يخسر الأهلي البطولة العربية ولا البطولة الأفريقية.. بل خرج من تصفيات بطولة الأندية العالمية علي يد نادي الترجي التونسي الذي وصل إلي هذه البطولة التي ستقام في دولة الإمارات في الفترة من 12 ديسمبر حتي 22 ديسمبر.

يشارك في هذه البطولة "7" سبعة أندية "أبطال قارتها" وهي الترجي التونسي "أفريقيا". ريال مدريد "إسبانيا". كاشيما انتلرز "آسيا". جدد الافار "المكسيك". ليبر تادوريس يوكا "كوبا". وولتنجون نيوز لاندا وأخيراً العين بطل الدوري الإماراتي مضيف البطولة.

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تقام المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر بالإمارات طبعاً.. وهذه هي الأندية التي حصلت علي البطولة منذ بدايتها عام 2000 إلي 2017:

1- حصل فريق كورتيثانز علي بطولة الدوري التي أقيمت في البرازيل عام .2002

2- توقفت البطولة من 2001 إلي 2004 لإفلاس الشركة الراعية وأعيدت البطولة 2005 وهي البطولة التي اشترك فيها الأهلي.. وفاز بهذه البطولة ساو باولو البرازيلي.

3- بطولة 2007 فاز فريق ميلانو الإيطالي بالبطولة.

4- بطولة 2008 فاز فريق ليستيو يونايتد الانجليزي.

5- لأول مرة بالإمارات بطولة 2009 فاز برشلونة الإسباني.

6- بطولة 2010 في الإمارات أيضاً فاز إنتر ميلان الإيطالي.

7- بطولة 2011 أقيمت في اليابان فاز برشلونة الإسباني.

8- بطولة 2012 أقيمت في اليابان أيضاً وفاز كونتيانز البرازيلي.

9- بطولة 2013 أقيمت في المغرب وفاز بايرن ميونيخ الألماني.

10- بطولة 2014 أقيمت في المغرب أيضاً وفاز ريال مدريد الإسباني.

11- بطولة 2015 أقيمت في اليابان وفاز برشلونة الإسباني.

12- بطولة 2016 أقيمت في اليابان وفاز ريال مدريد الإسباني.

13- بطولة 2017 أقيمت بالإمارات وفاز ريال مدريد أيضاً.

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وهكذا.. فازت إسبانيا بست بطولات 3 ريال مدريد و3 برشلونة.

كان هذا هو فاكس صديق العمر الكمبيوتر "ميمي القيعي" كفر الزيات.. شكراً يا عم ميمي.

*نقلا عن الجمهورية المصرية