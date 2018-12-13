مصر تفوز بلقب البطولة العربية «للكانوى والكاياك»

حقق منتخب مصر للكانوى والكاياك إنجاز الحصول على لقب البطولة العربية التاسعة للعبة التى أقيمت بنادى التجديف بمحافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحقق المنتخب المصرى المركز الأول برصيد 97 نقطة، بعدما حصد 30 ميدالية متنوعة بواقع 18 ذهبية و 8 فضيات و6 برونزيات وجاء المنتخب الجزائرى بالمركز الثانى بإجمالى 25 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و 10 فضيات، 11 برونزية، فى حين احتل منتخب العراق المركز الثالث برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، و 10 فضيات، و6 ميداليات برونزية.

وفاز منتخب مصر بذهبية سباق 200 متر رباعى كاياك ناشئين والذى يضم اللاعبين علاء الدين أبو سمرة، وخالد محمد حسن ، ومحمود سعيد عوض، وأحمد السيد. وحصد حسن أمجد برونزية فردى كانوي، وحققت اللاعبتان مروة فاروق وصفا فاروق ذهبية سباق الزوجى كانوي، 200متر، وحقق أحمد السيد برونزية الفردى كاياك، فى حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وسما فاروق على ذهبية سباق الزوجى كاياك سيدات.

وحصد سيف سامح فضية سباق الفردى كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعى الكاياك سيدات والمكون من فرح محسن وحبيبة محسن وآية عمرو وسهيلة جمال ذهبية منافسات 200 متر، وحققت صفا فاروق ذهبية سباق فردى الكانوى وحصل اللاعب على حسن على برونزية الفردى كاياك.

كما حقق الرباعى منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية سباق 200 متر كاياك، وحقق الثنائى خالد أبوالجود وأحمد السيد فضية منافسات زوجى 200 متر كاياك ناشئين، وحصدت روان مجدى ذهبية الفردى كاياك ناشئات، وحقق الرباعى على حسن ومؤمن مهران وعمر حسن وعمرو أبوزيد ذهبية سباق رباعى الكاياك رجال، كما حصد على حسن ومؤمن مهران ذهبية منافسات الزوجى كاياك رجال، وحصد الثنائى عبدالرءوف سلمان وجلال أسامة ذهبية منافسات الزوجى كانوى رجال.

وحققت مروة فاروق فضية سباق 200 متر فردى كانوي، كما حققت اللاعبتان فرح محسن وحبيبة محسن ذهبية الزوجى كاياك ناشئات.

وكان منتخب مصر الوطنى قد احتل المركز الأول خلال منافسات اليوم الأول بالبطولة، برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات واحتل منتخب تونس المركز الثانى برصيد أربع ذهبيات، فى حين جاء منتخب الجزائر فى المركز الثالث برصيد 13 ميدالية بواقع ذهبية وخمس فضيات و7 برونزيات، وجاء فى المركز الرابع المنتخب العراقي، حيث حقق منتخب مصر ذهبية سباق 500 متر رباعى كاياك ناشئين والذى يضم اللاعبين علاء الدين أبو سمرة، ورضا محمد حسن، ومحمد سعيد عوض، وأحمد السيد.

وحصد جلال أسامة برونزية سباق 500 متر فردى كانوي، وحققت اللاعبتان مروة فاروق وصفا فاروق ذهبية سباق الزوجى كانوي، وحقق أحمد السيد برونزية الفردى كاياك، فى حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وصفا فاروق على ذهبية سباق الزوجى كاياك سيدات.

وحصد اللاعب عبدالله يسرى برونزية سباق الفردى كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعى الكاياك سيدات المكون من فرح محسن وحبيبة محسن وآية عمرو وسهيلة جمال ذهبية منافسات 500 متر، وحققت مروة فاروق ذهبية سباق فردى الكانوى وحصل اللاعب على حسن على فضية الفردى كاياك. كما حقق الرباعى منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية سباق 500 متر كاياك.

*نقلا عن الأهرام المصرية