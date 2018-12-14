رحم الله الكاتب الكبير الأستاذ ابراهيم سعدة رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير أخبار اليوم.. اسكنه الله فسيح جناته.

قرار رائع اتخذه اتحاد كرة القدم في تونس حيث اعتبر كل لاعبي شمال افريقيا مصر وليبيا والجزائر والمغرب كأنهم لاعبون محليون مثل زملائهم لاعبي تونس ويطبق القرار من يوم السبت القادم ويجب علي هاني أبوريدة وأعضاء مجلس اتحاد الكرة المصري اتخاذ نفس القرار فورا في مصر.

كل يوم أزداد اعجابا بالدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث قال في حوار صحفي "أنا مزارع ولن أقبل أبدا بظلم المزارعين في تحديد أسعار المحاصيل الزراعية.. وأشعر بما يشعرون".

بالمناسبة يجب الإشادة بالمهندس حسن هيبة وكيل أول الوزارة مدير مديرية الزراعة بالنوبارية التي زادت معدلات تصدير الفاكهة والزراعة من أراضي النوبارية بنسبة 90% عن العامين الماضيين بفضل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمزارعين.

حزنت لضياع الفوز من سموحة علي الاتحاد السكندري في الدوري تقدم سموحة بعد 6 دقائق واعطي المونديالي جهاد جريشة خمس دقائق وقتا بدلا من الضائع لكنه استمر حتي تعادل الاتحاد في الدقيقة السابعة فأضاع الفوز علي سموحة وذكرنا بالمرحوم الحكم الدولي السابق الذي كان لا ينهي المباراة والأهلي مهزوم حتي لو اضاف ربع ساعة بدلا من الوقت الضائع.

فرحت كثيرا لفوز نادي العين الإماراتي علي بطل نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس اندية العالم بالامارات.. أما مباراة العين مع الترجي التونسي فنحن علي الحياد من الناديين فهما يمثلان دولتين وشعبين نحبهما من قلوبنا ونعشقهما هما الإمارات وتونس.. مبروك مقدما للفائز.

بارك الله فيك يا محمد صلاح يا من ترفع اسم مصر في كل مكان في الدنيا وأخرست ألسنة المشككين في قدراتك ليس بتصريحاتك ولسانك ولكن بحذائك وقدميك ورأسك.. حماك الله يا مو.

ألف مبروك فوز منتخب مصر ببطولة العرب للكاياك والكانوي.. أقطع دراعي لو أحد يعرف هي ايه الكانوي والكاياك وهل تلعب باليد أم بالقدم؟!

ضحكت وأنا اقرأ خبر قبول استقالة فييرا مدرب الاسماعيلي.. هو كان لسه قاعد لدلوقت؟!

اتوقع حركة تطوير شاملة بكلية طب القاهرة وتحسن عظيم في مستشفي قصر العيني القديم والجديد علي يد الدكتور الدكتورة هالة صلاح عميدة طب قصر العيني.

حسام حسن محفوظ بانتقاله من المصري إلي بيراميدز.. هناك المشاكل والهموم.. وهنا الفلوس والهدوم!!

حلقة رائعة من برنامج "ساعة مع فنان" قدمتها المذيعة رشا سلام علي قناة الأغاني حلقة عن الفنانة نجاة الصغيرة منذ ولادتها وحتي اعتزالها.

المعلق الرياضي حاتم بطيشة ابن الإذاعي الكبير عمر بطيشة أصبح من أحسن معلقي المباريات في مصر.

*نقلا عن الشروق المصرية