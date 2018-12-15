مصر والجمهورية العربية المتحدة!

عد اعتذار المغرب عن عدم تنظيم نهائيات كأس الأمم الافريقية في يونيو 2019 القادم أصبحت مصر هي المرشح الأول بنسبة 99% لتنظيم البطولة وقد أعلن الاتحاد الافريقي القرار أمس قبل كتابة المقال.

مصر نظمت البطولة 4 مرات ثلاث مرات منها باسم مصر أعوام 1974 و1986 و2006 ومرة واحدة باسم الجمهورية العربية المتحدة عام 1959.

كان الرئيس جمال عبدالناصر قد ألغي اسم مصر عام 1958 وأصبح اسم بلدنا الجمهورية العربية المتحدة الإقليم الجنوبي كل هذا الجمع كان اسم دولتنا بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 وأصبح اسمنا يضاف إليه "الإقليم الجنوبي" ويطلق علي سوريا الجمهورية العربية المتحدة "الإقليم الشمالي".

ولما حدث خلاف عام 1961 بعد احتجاز المشير عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية سوريا بقي الاسم كما هو حتي تولي الرئيس أنور السادات حكم مصر عام 1970 فأعاد اسم مصر الذي ورد في القرآن من جديد.

كان معظم سكان الكرة الأرضية لا يعرفون أين تقع الجمهورية العربية المتحدة ــ الاقليم الجنوبي وكانت بالفعل مهزلة بكل المقاييس!!

ولا أعرف ماذا سيكون اسم الدولة لو انضمت للوحدة العربية والسورية دول أخري مثل موريتانيا والصومال وجزر القمر وكلها دول عربية.. أي والله العظيم دول عربية!

أمر آخر في غاية الأهمية أنبه إليه من الآن وهو ضرورة كتابة اسم كوت دي فوار بدلاً من ترجمته إلي اسم ساحل العاج.. فقد نظمت مصر كأس الأمم الافريقية عام 1986 وملأ شوارع وميادين مصر لافتات ضخمة عليها اسماء الدول المشاركة في البطولة وتمت كتابة اسم ساحل العاجل في كل اللافتات وقبل البطولة بأربعة أيام هددت ساحل العاج بالانسحاب من البطولة اذا لم يتم كتابة اسم كوت دي فوار في كل اللافتات وقالت إن الاسماء لا تترجم واسمنا هو كوت دي فوار وليس ساحل العاج.

وبالفعل صدرت تعليمات من الرئيس حسني مبارك بتغيير جميع اللافتات فوراً وتم احضار مائتي خطاط وحوالي ألف عامل وتم انزال كل اللافتات ومسحها وكتبت اسماء الدول كما هي وكتابة اسم كوت دي فوار بدلاً من ساحل العاج التي وصل فريقها للمباراة النهائية أمام مصر وفزنا عليها بضربات الجزاء الترجيحية وحصلنا علي البطولة للمرة الثالثة بعد 27 سنة من آخر فوز لنا بالكأس عام 1959 وكانت في مصر وقت أن كان اسمنا الجمهورية العربية المتحدة.. وقبلها فزنا بأول كأس في أول بطولة افريقية أقيمت عام 1957 في السودان!!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية