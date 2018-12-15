هل يلعب ليفربول بالقاهرة

بمناسبة السماح للجماهير بحضور المباريات.. لماذا لا نعيد أمجاد زمان ونتفق مع أندية أوروبا لتلعب في مصر؟

هل ممكن أن نتفق مع ريال مدريد مثلاً.. أو برشلونة؟!

يجب أولاً أن يكون مسموح بدخول أي عدد من المتفرجين.. ولا أدري لماذا نسمح بعدد صغير من الجمهور ولا نترك الباب مفتوحاً للجميع؟!.. إجراءات الأمن واحدة سواء لو كان عدد الجمهور قليلاً أو كثيراً.. الإجراءات معروفة لا تتغير بتغيرت عدد المشاهدين.. ثم استضافة مصر للبطولات الدولية أو العربية أو الأفريقية خير دعاية للسياحة.

.. ثم هناك حكاية هامة.. نحن شهود عليها.

علي قدر هذا العدد الضخم من المباريات مع الدول الأجنبية الحبية أو الأندية الحبية سنوات طويلة جداً.. لم يحدث شغب واحد ولا خروج عن النظام قط.. الجماهير لم تثور قط بعد هزيمة ما لأي فريق مصري لأن مستوي كل فريق وكل دولة معروف ومصر تحاول الوصول لهذا المستوي.. الجماهير تريد أن تتمتع بفن وحرفية وجمال اللعب الأجنبي.. لا أنسي أن محمد حسن حلمي أخطر فريق ريال مدريد بأن جماهير مصر تريد أن تري علي الطبيعة ألوان تو "هات وخذ" بين ديستيفانو وبوشكاش أمام المرمي.. بدرجة أن مدرب الأهلي أيامها كان يدرب الخطيب ومختار تقليد هذه اللعبة ونجحا فيها وأحرزا الكثير من الأهداف.



ثم يجب أن لا ننسي أن من أهم فوائد استحضار الفرق الأجنبية هو رفع مستوي فرقنا التي تقلد الفرق الأجنبية وتستفيد منها.

ثم يجب أن لا ننسي أن هناك صحفاً ومجلات أجنبية تهتم بأخبار فرق الدول والأندية الكبيرة حينما تسافر إلي دول أخري.. مباريات ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ واستوريا في مصر كانت تحتل صفحات من صحف ومجلات أوروبا.



كان المرحوم محمود بدر الدين يحرص علي الاتفاق مع أي دولة تكسب بطولة ما.. مونديال أو أولمبياد أو كأس أوروبا أو أمريكا.. كان بدر الدين يتفق مع سفارة الدولة الفائزة في القاهرة.. أما الأندية هناك المرحوم محمد شميس محرر الرياضة في صحف مصر الأجنبية الذي يجيد اللغات كان عمله سمسار مباريات الأندية.



وبعد..

هل نتفق مع نادي ليفربول نادي النجم العالمي محمد صلاح علي الحضور ليلعب مباراة.. ثم نقوم بتكريم النادي.. ياريت.

*نقلا عن الجمهورية المصرية