ثورة الزمالك وانتكاسة المصري

أول أمس كان يوما غريبا جمع بين الفرحة والسعادة والحزن والانتكاسة.

أول أمس أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC احتفاظ ابن مصر محمد صلاح بلقب أحسن لاعب في قارة أفريقيا 2018 للمرة الثانية علي التوالي وهو خبر تناقلته كل وسائل الإعلام في العالم بفرحة غامرة.

أول أمس أيضا كان يوم أحزان ونكسة وانتكاسة لفريق النادي المصري.. مما جعل جماهير بورسعيد تقضي ليلة سوداء فقد خسر المصري علي أرضه في بورسعيد 2/صفر أمام فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو المتواضع.. خسر المصري 2/صفر وهي أسوأ نتيجة في تاريخه منذ تأسيسه قبل مائة عام وهي استكمال لحالة الانهيار التي ضربت المصري في مقتل منذ رحيل حسام حسن وتولي مهمة التدريب أكثر من مدرب كان آخرهم مصطفي يونس الذي تم الإطاحة به ليلا وغادر بورسعيد في جنح الظلام وتم تعيين إيهاب جلال مدربا بدلا منه ويحتاج إلي شهر علي الأقل لدراسة الفريق ولاعبيه وحالته وكان الله في عون جماهير بورسعيد العاشقة لفريقها المشجعة للاعبيها الذين كرهتهم وتريد التخلص منهم ومن كل شيء في المصري.

في نفس اللحظة كان نادي الترجي التونسي بطل أفريقيا وهازم الأهلي بثلاثية.. كان الترجي المعروف في تونس بلقب "الترجي يا دولة".. لقي الترجي هزيمة قاسية وخسر بثلاثية مقابل لا شيء أمام نادي العين الإماراتي بقيادة ابن مصر المتألق الموهوب حسين الشحات الذي سجل هدفا وصنع هدفين لزملائه ليطيح به خارج بطولة كأس العالم للأندية وهي أكبر مفاجأة علي المستوي العربي والأفريقي.. بل وفي كأس أندية العالم وهي بداية انهيار كبير للترجي.

لكن يوم السبت كان يوم السعد والسعادة والهنا والسرور للاعبي وجماهير وإدارة نادي الزمالك.. فاز علي نادي القطن بطل تشاد 7/صفر ولو الأمر بيدي لعاقبت لاعبي الزمالك وخصمت مستحقاتهم لأنه كان بمقدورهم دخول التاريخ لمدة مائة عام علي الأقل لو هزموا قطن تشاد 17 /صفر أو 12 /صفر وكان بمقدورهم أن يفعلوا ذلك لكن موجة الاستهتار التي تسيطر علي لاعبي الزمالك وأخرجتهم من كأس زايد للأندية العربية أمام الاتحاد السكندري برغم فوزهم عليه في الإسكندرية وهي التي هزمتهم أمام أضعف وأحدث فرق الدوري فريق النجوم.. لا لشيء إلا لاستهتار لاعبي الزمالك.. كان يمكن أن يكتب التاريخ عنهم كثيرا لو سجلوا رقما قياسيا في بطولة دولية قارية وليست بطولة محلية.

فريق القطن الذي هزمه الزمالك 7/صفر علي الواقف وبأقل مجهود كان يمكن أن يسجل رقما قياسيا من الأهداف في التاريخ.

فريق القطن يضم خمسة من لاعبي منتخب تشاد الذي فاز علي منتخب مصر 1/صفر قبل ثلاثة أعوام.

فوز الزمالك علي القطن 7/صفر ليست أول مرة.. بل فاز الزمالك علي فريق الغزالة بطل تشاد 7/صفر أيضا في كأس أفريقي عام 2013.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية