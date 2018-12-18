إياكم.. وإلغاء الدوري

زحمة يا كورة زحمة.. الدوري المحلي.. كأس أندية أفريقيا.. الكونفدرالية.. كأس مصر.. السوبر المصري.. السوبر الأفريقي.. كأس الأندية العربية "كأس زايد".. السوبر المصري ــ السعودي!

مباريات كثيرة وبطولات أكثر ولابد أن نشارك فيها جميعا باعتبار مصر هي الزعيم وهي الاصل.

هذا بخلاف مباريات المنتخب.. لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.. نهائيات كأس الأمم الافريقية.. تصفيات كأس العالم.. تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.

الجدول مزدحم بالمباريات كان الله في عون عامر حسين وأعضاء لجنة المسابقات فإذا أضفنا إلي هذا تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة في يونيو 2019 بنظامها الجديد 24 منتخبا تقسم إلي 6 مجموعات وتحتاج بالطبع إلي ستة ملاعب وست مدن فان العبء سيكون ثقيلا.

وإذاكنا نقدر دور اتحاد الكرة ولجنة المسابقات التي تحاول جاهدة تنظيم المباريات المؤجلة والمعدلة فإن هناك نغمة سخيفة يحاول البعض ان يرددها وهي احتمال إلغاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم.

وأحذر.. أكرر أحذر عشر مرات لجنة المسابقات واتحاد الكرة ان يفكروا.. مجرد التفكير في الغاء مسابقة الدوري هذا الموسم فسوف يحدث ما لا يحمد عقباه من جماهير نادي الزمالك ولها كل الحق فقد دفعت إدارة النادي ملايين الجنيهات الموسم الماضي وهذا الموسم بتدعيم الفريق بعناصر ممتازة وتعاقدوا مع جهاز فني جديد وسخرت الادارة كافة الامكانات من اجل اسعاد هذا الجمهور باحراز بطولة غالية غائبة عن الزمالك منذ سنوات وهي بطولة الدوري.. وعندما يتصدر المسابقة من اول الموسم وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ويصبح هو الاقرب للفوز بها يفكر البعض في الغاء البطولة؟؟ من يجرؤ علي اتخاذ هذا القرار؟!

المفروض ان تقف جماهير الزمالك مع جماهير الاهلي والاتحاد والاسماعيلي والمصري وقبلي وبحري.. نقف جميعا وراء نجاح كأس الامم الافريقية لو اقيمت في مصر ونقف خلف فريقنا القوي نشجعه وبكل قوة ويجب ان نستعد جيدا ولا نغضب جماهير الزمالك لحظة واحدة بالتفكير الغبي!

*نقلا عن الجمهورية المصرية