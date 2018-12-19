استغاثة من جماهير الدلتا

نداء إلي الاستاذة نادية مبروك رئيسة الإذاعة.

النداء من أندية الدلتا.. وهي المنصورة وطنطا وبلدية المحلة وتلا وكفر الشيخ وسيدي سالم ودمنهور.. نداء تناشد رئيسة الإذاعة ان تعود لإذاعة مباريات دوري القسم الثاني الممتاز من إذاعة وسط الدلتا ومقرها طنطا.

كانت هذه الإذاعة تقدم خدمة رائعة لجماهير الدلتا ــ كل الجماهير ــ التي تتابع أخبار أنديتها من ميكروفون الإذاعة الذي كان يلتف حوله كل الناس.. وفجأة منذ ثلاث سنوات انقطع الارسال.

كان البث الإذاعي مباشرا علي الهواء.. وكان الناس كل الناس تلتف حول الراديو.. غير الترانزيستور في كل الشوارع فوق آذان الصغير والكبير.. وحاولت الجماهير ان تتصل بالمسئولين عن الإذاعة دون جدوي.. وارسلت الشكاوي لاعضاء مجلس النواب ومسئولي المحافظات بلا رد طوال هذه المدة الطويلة.

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الجماهير لا تعرف نتائج انديتها إلا في اليوم التالي بعد 24 ساعة.. والبعض يسافر وراء فريقه ولكن إذا سافروا مرة لن يستطيعوا السفر مرة أخري!!.. والاتصالات التليفونية بعد كل مباراة صعبة.. خاصة عندما يكون الفريق انهزم!!

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لماذا هذا العذاب لعشاق الكرة المجنونة وما اكثرهم؟

كانت آخر محاولة الاتصال برئيس إذاعة وسط الدلتا.. الإعلامي الكبير جورج ميلاد الذي كان يقدم وجبة صوتية دسمة رائعة لكل الجماهير.. ولكن الأمر ليس بيده.. لذا كانت كل الاتصالات بالسيدة الفاضلة نادية مبروك رئيسة الإذاعة.

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الموضوع لا يحتاج لتليفزيون "صوت وصورة" وسيارات ومعلقين وكاميرات ومصاريف.. الجماهير في الدلتا مكتفية بالقليل.. الذي لا يكلف الدولة شيئا.. وفي نفس الوقت يسعد كل الناس.

انها صيحة استغاثة من جماهير كبيرة العدد.. فهل تتدخل سلطات الإعلام الكبري؟

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كان هذا هو فاكس صديق العمر الكمبيوتر "ميمي القيعي" شكرا ياعم ميمي!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية