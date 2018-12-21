لم تحدث المفاجأة التي كان يتحدث عنها اليابانيون، وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية ليلاقي العين غداً السبت، وكأن هذه البطولة تصر على أن تقدم لنا أفضل ما لديها، والعين مدعو غداً للمواجهة الأكثر صعوبة، ولكنها بالتأكيد الأكثر متابعة واهتماماً من جماهير كرة القدم في العالم، بالغد ستكون أنظار الدنيا كلها هناك مصوبة على مدينة زايد الرياضية، وإذا كانوا يعرفون الريال الملكي حق المعرفة، ولكنهم سيتعرفون إلى الفريق الذي قهر أبطال 3 قارات، وسيشاهدون العين المتحدث الرسمي باسم كرة الإمارات.

وهكذا سيكون ختامها مسك، وفي كل الأحوال ليس هناك سيناريو أجمل من هذا لحدث عشناه، وكأنه الحلم الذي نرفض الاستيقاظ من النوم، حتى لا نفقد ألذ تفاصيله، وأتى النبأ اليقين، العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، هذا السطر بالذات لو كتبناه قبل بداية البطولة لاتهمنا بالجنون وعدم الواقعية، ولكن ما كان بالأمس ليس سوى شطحة فكر أو رجاء وأمنية، بات اليوم معلومة حقيقية، وفي منطقة وسطية بين الحقيقة والخيال، العين والريال وثالثهما لقب المونديال.

مواجهة ريال مدريد في مباراة ودية حدث تاريخي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هي مباراة تكلف الملايين من الدراهم، وتبقى راسخة في الذاكرة لا تبرح منها، ويتم تدوينها ضمن الصفحات التاريخية لأي نادٍ في المنطقة، فماذا عن مواجهة ريال مدريد في مباراة تنافسية يشاهدها العالم بأسره، والفائز فيها يتوج بلقب كأس العالم للأندية، وحتى الخسارة فيها تدر على خزينة النادي 4 ملايين دولار.

لم يكن من المنطق أن يشارك العين زعيم الإمارات في بطولة، ويشارك فيها ريال مدريد سيد وزعيم أندية العالم، دون أن تتاح لهما فرصة اللقاء وجهاً لوجه، وعلى الرغم من أن معظم المراقبين قبل بداية البطولة كانوا يستبعدون هذه المواجهة على اعتبار أنها لا يمكن أن تحدث، إلا إذا تأهل العين إلى المباراة النهائية، وهذا ما حدث بالضبط، قلب «الزعيم» كل التوقعات، تحلى بالشجاعة والكفاءة والجسارة، وتمسك بحظوظه فتأهل عن أحقية وكفاءة وجدارة.

هي مواجهة أخرى للمتعة، ومباراة للتاريخ والمجد والسمعة، وحتى يكون ختامها مسك ولتكتمل جمالية المشهد المبهر منذ لحظاته الأولى، لابد من مدريد، لابد من مواجهة ستظل باقية في ذاكرة كرة القدم العالمية، ومدونة في سجلات مونديال الأندية، وسيشهد التاريخ أنه في عام 2018 كان العين طرفاً أول في النهائي الحلم، أما الطرف الثاني فهو أفضل فريق في تاريخ كرة القدم.

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية