لا للمحترفين في بطولة دوري الجامعات

حضرنا جانبا من مباريات الدوري الوطني للجامعات التي انطلقت مبارياتها في أواخر شهر نوفمبر 2018، وقد اعتمد الاتحاد الرياضي البحريني للجامعات الشعار الرسمي للدوري في النسخة الرسمية الأولى 2018/‏2019 الذي يجسّد صورة ومضامين تمتزج فيها صورة الطالب الجامعي مع النشاط الرياضي الذي يمارس والعلاقة المترابطة بينهما، ويشير الشعار الى صورة شاب طالب جامعي في أثناء ممارسته الحركات الرياضية فيما تعتلي الشعار كرة تجسد الألعاب الرياضية المختلفة التي سيشتمل عليها الدوري الوطني لهذا العام، فيما تزيّن الشعار باللونين الأبيض والأحمر شعار مملكة البحرين.

شيء مفرح أن تقام دورة لطلبة الجامعات وهو من أفضل المشروعات الرياضية الذي اعتمد من قبل الاتحاد الرياضي البحريني للجامعات، إذ ستكون هناك مباريات وتنافس.. وحكم وصفارة و(فاول) وهدف وركنية ومتابعة جماهيرية.. وطرد لاعبين من قبل الحكام (فعلها الحكم المتألق علي هلال)، كل تلك الأحداث ستحصل في البطولة، والبطولة نفسها لها أبعاد اجتماعية وسياسية، هي بطولة لتغيير الأفكار.. والرؤى والأحلام، وفي النهاية تساعد الشاب المشارك أو المتابع على تفهم ما يحدث في الوسط الرياضي، ومن أهداف البطولة أنها تسهم في بث روح المنافسة الشريفة في نفوس الطلاب والتحلي بالروح الرياضية العالية، ويهدف الاتحاد الرياضي الجامعي من خلال هذه البطولة إلى زيادة مساحة مشاركة طلاب التعليم العام في الأنشطة الرياضية والبدنية، إضافة إلى متابعة المواهب الطلابية ومواكبتها، الأمر الذي يسهم في دعم الرياضة البحرينية سواء للأندية أو المنتخبات ومن المفترض أن يحضر الشخص المعني من الاتحاد البحريني لكرة القدم برصد اللاعب المميز لضمه الى المنتخبات الوطنية، وألا يعتمد على مدربي الأندية، فالبعض منهم يرسل لاعبا إلى المنتخب وهو لا يستحق ان يكون فيه؛ (لأنه من المقربين) فقط.

همسة:

أوضح مكي سعيد رئيس لجنة المسابقة لبطولة الجامعات أن لائحة دوري كرة القدم الجامعي تتيح لكل فريق الاستعانة بلاعبين آخرين من الجامعات الأخرى، سواء الموجودة في المملكة أو الدول الخليجية الشقيقة، (شكلها بداية جلب المحترفين). نتمنى من اللجنة المنظمة ألا تنزلق في الاستعانة بلاعبين من خارج الجامعة نفسها أو بالجامعات الدول الشقيقة، فالدورة أساسا شعارها ليس التنافس من أجل إحراز الكؤوس والدروع، بل من أجل مزج الطالب الجامعي في النشاط الرياضي أولا، وإذا تم الاستعانة من الخارج سنقتل طموح اللاعب الموجود الذي يحذوه الأمل بأن يشارك مع فريقه بقدر أكبر من المباريات، ففي تجارب سابقة استعان دوري الشركات والبنوك وغيره بلاعبين من خارج المؤسسات محترفين، أو أن يتم توظيفهم مؤقتا للبطولة فقط، ما أفقد تلك الدوريات حلاوتها ومتعتها، خاصة اللاعبين الذين كان يحذوهم الأمل في المشاركة للترفيه عن أنفسهم بعد يوم عمل شاق، لذا نتمنى ألا تنجر اللجنة المنظمة وراء ما فعلت تلك المؤسسات، فشعار بطولة دوري الجامعات هو مزج الطالب الجامعي بالنشاط الرياضي، وليس لجلب محترفين للفوز بالبطولات.

تناولت الصحف أن المنتخب سيغادر الى نهائيات كأس آسيا من دون وفد إعلامي، وقد استفسرنا من أحد المعنيين بالأمر على هامش تدشين الزي الرسمي للمنتخب، إذ ذكر أن الأحمر سيغادر بوفد إعلامي معتمد من قبل اتحاد الكرة، على عكس ما نشر في وسائل الإعلام، وانه على الصحف الأربع ووزارة الإعلام أن تبعث مراسليها عن طريق المؤسسات الصحفية، فالبحرين تستاهل، وليس من مسؤولية الاتحاد أن يوفد إعلام الصحف والتلفزيون (بحبحوها شوي).

*نقلاً عن الأيام البحرينية