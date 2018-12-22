مصر وبطولة الأمم الأفريقية

منذ إعلان تقديم مصر لملف استضافة بطولة الأمم الافريقية في صيف العام القادم والتصريحات والكلام كثير خاصة أننا في سباق مع الوقت لضيق المسافة وبالتالي الامر يتطلب نوعاً من التنظيم في التصريحات والي عمل متواصل.

رغم قصر المدة إلا ان مصر قادرة علي نيل شرف التنظيم والذي سيتحدد بداكار عاصمة السنغال يوم 9 يناير بقرار الاتحاد الافريقي وسط منافسة مع جنوب افريقيا التي تقدمت ايضا بطلب للتنظيم.

والمؤشرات تقترب من مصر لاعتبارات كثيرة وهذا لا يمنع من العمل السريع لضمان النجاح والحصول علي تقدير لجنة التفتيش المقرر وصولها خلال هذا الاسبوع لمتابعة الملف المصري وبالتالي لابد خلال الساعات القادمة ان ينتهي الملف بأفضل صوره.

ومصر بمنتهي الامانة هي الافضل لاعتبارات كثيرة لعل أهمها الامن والامان المتوفر والذي لايقارن باي مكان فالناس في الشارع طوال الوقت دون خوف بينما هناك بلاد مع غروب الشمس لا تستطيع السير خارج المنزل وامور اخري كثيرة وهي نقطة هامة واساسية.

والبنية التحتية في مصر هي الافضل من حيث الملاعب وشبكات الطرق والفنادق وخلافه وكذلك خبرة مصر الكبيرة وان كانت جنوب افريقيا تتميز بتنظيم كأس العالم.

ومصر ايضا قادرة علي استيعاب 24 منتخباً لأول مرة من خلال المدن الجميلة الموجودة ويمكن اقامة البطولة بالقاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد وغيرها من المدن بجانب جماهير مصر الغفيرة التي ستملأ الملاعب وستكون البطولة فرصة لعودة الجماهير بكامل طاقتها للملاعب وهو مكسب حقيقي.

ولابد ان نستغل البطولة جيدا في الترويج السياحي وان نحرص علي توفير كل مقومات النجاح في مجال السياحة الرياضية وبالتالي لابد ان يكون هناك تنسيق بين طاقة الوزارات المعنية بالامر لضمان بطولة ناجحة من كافة الاتجاهات وفي مقدمتها السياحة لكي تحقق البطولة مكاسب مالية وخلافه وحان الوقت ان نخرج من تنظيم مثل تلك البطولات بعائد وهذا هو مفهوم الاقتصاد الرياضي ومع احترامي لاهداف اخري كثيرة نحققها من وراء تنظيم تلك الاحداث الا انه ليس منطقيا ان نخسر والعالم كله ينظم تلك البطولات ويحقق مكاسب رغم انهم ليس لديهم نفس الامكانيات الموجوده لدينا.

وبطولة الامم الافريقية خطوه جيدة وهي حدث لايستهان به خاصة بعد تعديل المواعيد ومواكبتها مع نهائيات الدوريات في العالم مما يعني مشاهدة اكبر وافضل وكذلك زيادة عدد الدول المشاركة وبالتالي سيكون الامر اكثر أهمية.

ومصر لها مكانتها الافريقية ومكانها الجغرافي يلعب ايضا دوراً هاماً في ترجيح كفة التنظيم علي عكس آخرين وهي نقطة ضرورية وتوضع في الحسابات.

وأتمني ان يكمل مجلس ادارة الاتحاد الملف بالصورة المشرفة وان نعمل جميعا لاستضافة البطولة ونجاحها وان يكون هناك فريق عمل واحد دون مشاكل أو صراعات وحصد مصر للتنظيم سيحقق الكثير ونأمل ان يساهم ذلك ايضا في حصد اللقب وهذا ليس بمستحيل وبالتأكيد اقامة البطولة بمصر فرصة كبيرة ونأمل التوفيق في النهاية ونعطي صورة مشرفة لمصر العظيمة وبالتوفيق للكرة المصرية دائماً.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية