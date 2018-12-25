العين قاهر أبطال القارات

منذ أن انطلق مونديال كأس العالم للأندية عام 2000، والذى فاز بنسخته الأولى كورينثيانز البرازيلى لم يصل أى فريق عربى إلى نهائى البطولة سوى العين الاماراتى الذى يخوض اليوم المباراة النهائية التى يستضيفها فى أرض زايد الخير أمام ريال مدريد الأسباني، وهو إنجاز يحسب للأمة العيناوية بعدما حقق نتائج جيدة للغاية خلال مشواره بالبطولة، واستطاع بكل جدارة واستحقاق ان يصل إلى النهائى وهو ما جعل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية: يثمن هذا الإنجاز العيناوى بالوصول إلى نهائى كأس العالم للأندية حيث غرد على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قائلاً: أسعدنا التأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية، وتابع أمنياتنا أن يستمر الأداء البطولى من أجل تحقيق الإنجاز التاريخى المشرف!!.

وبالفعل ما فعله فريق العين الإماراتى فى تلك البطولة الكبيرة يستحق كل الاحترام والتقدير بعدما كتب تاريخا جديدا فى مسيرته باحرف من ذهب على الصعيد العالمى بعد تأهله إلى نهائى البطولة.

والعين أيضا حقق خلال مشاركته الحالية الكثير من الارقام القياسية، والتى ربما تظل باسمه سنوات طويلة، حيث تمكن من السير فى ركب الكبار، وأطاح بثلاثة أبطال للقارات فى أسبوع واحد بدأه بالفوز على ويلنجتون بطل نيوزيلندا بركلات الترجيح (4/3) بعدما انتهى الوقتان الأصلى والاضافى (3/3) ونجح فى الدور الثانى فى الاطاحة بالترجى التونسى بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة ثم فاز على ريفربليت بطل جنوب إفريقيا، وقدم مباراة جيدة أمام بطل الارجنتين، وفاز بركلات الترجيح (5/4) بعد انتهاء الوقتين الاصلى والاضافى بالتعادل 2/2.

كما أصبح العين صاحب أسرع هدف فى تاريخ النهائيات بالهدف الذى سجله محمد أحمد فى شباك الترجى بعد دقيقة و 19 ثانية فقط ليحطم رقم لاعب اتليتكو مينيرو البرازيلى المسجل باسم تارديللى الذى أحرزه بعد مرور دقيقة و 51 ثانية وأصبح العين أيضا أول فريق ينجح فى العودة للمباراة بعد تأخره بثلاثة أهداف، ونتمنى ان تتواصل الإنجازات اليوم أمام ريال مدريد وحتى لو خسر فإنه البطل العربى الكبير.

*نقلا عن الأهرام المصرية