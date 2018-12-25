حاسبوا جروس .. وعاقبوا المستهترين !!

زمان كان عبده البقال كشاف النادي الأهلي عندما يأتي بلاعب موهوب من الأرياف أو الأحياء الشعبية والأزقة والحواري ويضمه للنادي الأهلي يقوم بتصويره وهو بالبيجاما أو الجلباب والشبشب أو الصندل البلاستيك ويعلق صورته في مدخل النادي لمدة عام كامل حتي لا ينسي اللاعب نفسه وأصله والبيئة التي جاء منها وهذا تصرف غير انساني ومرفوض.

لكن هناك بالفعل استهتارا وتهاونا من بعض لاعبي الأندية ومنهم لاعبو نادي الزمالك الذين يلعبون باستهتار وعدم مسئولية وعدم انتماء.. شئ واحد يهتمون به ويقاتلون من أجله وهو كم مليونا سيتقاضون. الكلام أصبح بالملايين.. بل بعشرات الملايين وهم اللاعبون في كل الأندية يتقاضون أعلي المرتبات والأجور في الدولة والمقابل هزيل وضعيف.

لو كنت مسئولا في الزمالك لعاقبت كل لاعب في الفريق بخصم مائة ألف جنيه من عنده لعدم الفوز علي قطن تشاد 15/صفر أو علي الأقل 12/صفر وكان بمقدورهم ان يفعلوا ذلك ويدخل الزمالك التاريخ ويدخلون معه التاريخ أيضا لأنها ليست مباراة ودية بل مباراة في بطولة رسمية علي مستوي القارة بأكملها.. أضاعوا عشرات الفرص بالدلع والاستهتار وعدم الانتماء لناديهم.

واخصم من كل لاعب مبلغ مائة ألف جنيه أخري للهزيمة أمام قطن تشاد في العاصمة نجامينا لهزيمتهم 2/صفر في الوقت بدلا من الضائع لاستهتارهم ودلعهم وعدم انتمائهم واحتسبت هزيمة أفريقية في تاريخ الزمالك مع انه كان المفروض ان يفوز رايح ــ جاي بكل سهولة لو كان عند لاعبيه انتماء للزمالك ويلعبون بجدية دون استهتار وعقابا لهؤلاء يجب ان يستغني الزمالك عن عشرة لاعبين منهم في الانتقالات الشتوية وتهديد الباقين بفسخ عقودهم حتي يتنفط الآخرون.

يجب أيضاء استدعاء المدرب السويسري جروس ومحاسبته لاهداره المال العام في الزمالك.. فبعد الفوز 7/صفر في القاهرة كان يجب ان يعطي الفرصة لكل من حميد أحداد المغربي وهو أخطر من وليد ازارو ولم يأخذ فرصة في الزمالك.. وأيضا أيمن حفني وأحمد مدبولي وكثيرا ما صنعوا انتصارات الزمالك.. وهناك لاعبون آخرون لم يعطهم جروس الفرصة لأنه مدرب علي قد حاله.. اخطاؤه قاتلة ويجب محاسبته ولا يترك له الحبل علي الغارب.. الزمالك خسر مباريات بسبب استهتار لاعبيه وتواضع مدربه!

*نقلا عن الجمهورية المصرية