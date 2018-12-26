أين تقارير الأولمبياد؟

كان السؤال هو: مصر نظمت عدة بطولات للأمم الافريقية.. فلماذا لم تنظم اولمبياد ولا أقول مونديال؟

الإجابة: سبق ان تقدمنا بطلب رسمي لتنظيم اولمبياد ما.. ولكن تم استبعاد طلبنا.. لماذا؟.. أقول لك.

اللجنة الاولمبية الدولية ترسل مفتشين محترفين للدول المتقدمة بطلبات.. يقضي هؤلاء المفتشون أسبوعاً في المدينة المرشحة لاستقبال الدورة الاولمبية التي تشترك فيها حوالي مائة وستين دولة وأحياناً أكثر.. وهناك نقط معينة تفتش عليها اللجنة المرسلة لتكتب تقريراً عن كل نقطة.. القرية الاولمبية وسعتها وامكانياتها ومكانها وبعدها عن الملاعب.. وهناك نقطة أخري عن الفنادق في هذه المدينة.. لأن الاولمبياد تقام في مدينة واحدة وليس دولة.. لذا يقال اولمبياد روما أو اولمبياد طوكيو أو اولمبياد برشلونة.. وليس اولمبياد ايطاليا أو اليابان أو اسبانيا.. مطلوب فنادق خمسة نجوم علي الأقل قبل ظهور فنادق سبعة نجوم من أجل أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية وكبار ورؤساء الدول المشتركة.. زمان كان الملوك يحرصون علي حضور الاولمبياد لانهم يتنافسون بشباب وشابات بلدهم مع البلدان الأخري.

ثم هناك نقطة الملاعب وعددها وحالتها والأدوات المستعملة في مختلف اللعبات.. ومن أهم النقاط "المواصلات" من أول المطارات والمرور في شوارع المدينة.. وهناك نقاط أخري مثل الجو خلال فترة الاولمبياد والشبورة والأمطار.. مثلاً هل هناك مباريات مختلفة في نفس توقيت الاولمبياد.. وغير ذلك.

المهم الذي نادينا به هنا في نفس هذا المكان.. وكتبنا بإلحاح.. نحن وغيرنا من الزملاء.. ان تقارير المفتشين التي كانت سبباً في استبعادنا من الاولمبياد ومن بعدها المونديال "صاحب الصفر المشهور".. هذه التقارير يجب نشرها ودراستها ومحاولة الاستفادة منها.. من أجل ان نتقدم بطلبات قادمة.. ولكن المسئولين عن الرياضة في ذلك الوقت أخفوا التقارير. وعلمنا بطريقة غير مؤكدة ان أهم عيوبنا عدم وجود قرية اولمبية ولا حتي مشروع لبنائها نعرضه علي المفتشين.. ثاني سبب المرور الذي عاني منه المفتشون أنفسهم رغم اننا عادة نفسح الطريق لسيارات الفرق الزائرة ووجود موتوسيكل أمام السيارات ولم نوضح ذلك للمفتشين في حينه.. وسمعنا أيضاً ان عدد الفنادق العادية وليست الفاخرة غير كافية لفرق كل هذه الدول.. أكتب كل هذا من أجل إخراج التقارير القديمة من الادراج ودراستها من أجل استضافة اولمبياد أخري.

*نقلا عن الجمهورية المصرية