تدريبات المنتخب تحولت لسوق للسماسرة!!

تمارين ومباريات الاحمر خلف الأبواب المغلقة، هكذا قرر مدرب منتخبنا التشيكي سكوب في فرض سرية كبيرة على المواجهات المقبلة، اذ قرر ان يخوض المواجهات من دون حضور جماهيري وايضا عدم نقلها على شاشات التلفزيون، هي رغبة الجهاز الفني لتجربة طريقة اللعب التي سيخوض بها نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بالإمارات مع بداية 2019، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين الأساسيين في المرحلة القادمة، ويرغب سكوب من خلالها الوصول إلى أفضل تشكيلة تساعد الاحمر في المرحلة المقبلة على تحقيق حلم الجماهير البحرينية بالفوز للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا هي صعبة (شوي) ولكن ليست مستحيلة، وودية طاجكستان كانت خير برهان على سرية مباريات وتدريبات المنتخب.

من حق المدرب ان يقرر أي شيء يراه في صالح المنتخب، سواء بمنع الجماهير او الاعلام وهذا الشيء حق من حقوقه، ولكن ايضا عليه ان لا يكيل بمكيالين، فمن جهة يمنع الاعلام والجماهير وسرية التدريبات والمباريات، ومن جهة اخرى يسمح للمستشارين والسماسرة بالتواجد بالتدريبات لعقد الصفقات وجس نبض لاعبي المنتخب لترك أنديتهم والانضمام للنادي الذي يرغب فيه السماسرة، عجبا من هذا الامر كيف نسمح بالتفاوض مع لاعب لديه عقد ساري المفعول لموسم ونصف، اين المهنية يا سادة التي تنادون بها؟ فقانون الاتحاد الدولي لا يسمح التفاوض مع أي لاعب او مدرب الا قبل نهاية العقد بـ6 شهور (يقولون اكثر من سمسار تواجد بتمارين المنتخب).

السؤال اين اتحاد الكرة من هذه اللخبطة التي حصلت في التدريبات؟ أليس هذا تشويشًا و«تكويكًا» للاعب لترك ناديه، وهو الذي من المفترض ان يكون تركيزه منصبًا على تقديم افضل المستويات (القهر تجي لك ناس وتقول احنا تهمنا مصلحة المنتخب).

أعزائي مصلحة المنتخب ليس لعقد الصفقات وقت التدريبات، والمصلحة لا تكون «بتكويك» اللاعب ان يترك ناديه وتعشيمه بعقود ورواتب، لربما العمولة والبقشيش اهم من كل شيء، نقول لكل من يدندن بحب المنتخب والوطن ما هكذا تورد الابل، فحب هواء الديرة ليس بالشعارات الرنانة بل بالافعال يا سادة.

همسة:

نتمنى من ادارة الاتحاد النظر في ما حصل في تلك اللخبطة، فقد فاحت الروائح من بعض السماسرة وهي تعقد الصفقات وتقلب الاوراق والمستندات، وعليها ان تحقق في الموضوع حتى لا يتكرر الامر مرة اخرى، فاستقرار اللاعبين يأتي في صالح المنتخب الذي يهمنا امره والا نكون مثل البعض همنا على (الفلس) وحب هواء الديرة مزروع فينا وليست شعارات وعقودًا.

بعض الاندية تتفاوض مع لاعبين وهي لا تملك سيولة والبعض الآخر مديونة بشيكات منذ عدة سنوات لم تدفع بعد!.

*نقلاً عن الأيام البحرينية