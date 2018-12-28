عنصرية مقيتة.. و “ميركاتو” مختلف!

جريمة ومحاسبة

شهدت قمة مباريات الجولة الماضية من الدوري الإيطالي بين انتر ميلان ونابولي العديد من الأحداث الجدلية..إذ قامت مجموعة كبيرة من جماهير الإنتر الحاضرة في مدرجات ملعب الجوزيبي مياتزا بإطلاق هتافات عنصرية ومسيئة ضد مدافع نابولي السنغالي كوليبالي مما عرضه للضغط والاستفزاز وادى ذلك لطرده من المباراة بعد خطأين في نفس الدقيقة.

مدرب نابولي كارلو انشيلوتي صب جام غضبه على الطاقم التحكيمي للمباراة بسبب عدم تطبيقه للوائح الانضباطية المعمول بها..إذ طالب بإيقاف المباراة 3 مرات بعد الإساءات ضد كوليبالي.. لكن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه هو تحذير الجماهير بعدم تكرار الأمر عبر الإذاعة الداخلية..علمًا أن اللوائح تنص على أن الفريق الذي يتعرّض أحد لاعبيه لهتافات عنصرية متكرره يحق له التقدم باحتجاج للطاقم التحكيمي الذي بدوره عليه أن يأمر بإيقاف المباراة وتأجيلها لوقت آخر!!.

الاتحاد الإيطالي أصبح مطالبًا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ بعض القرارات الحاسمة ومنها.. محاسبة الطاقم التحكيمي لعدم تطبيق قوانين اللائحة المنصوص عليها.. وإنزال أقصى العقوبات على جماهير الإنتر بلا تهاون (كحرمانها من دخول الملاعب لعدة مباريات).. فالعنصرية جريمة تهدد السلام وهذا ما لا يتوافق مع المبادئ القائمة في أعراف كرة القدم.

ميركاتو مختلف

أيام قليلة وتبدأ فترة الانتقالات الثانية للاعبين في أوروبا والمعروفة بالميركاتو الشتوي.. ولن يكون هذا الميركاتو مثلما كان وضعه في السابق بعد أن غيّر الاتحاد الأوروبي القوانين المتعلقة بانتقالات اللاعبين في الشتاء.. حيث تنص القوانين الجديدة على أن أي لاعب يحق له اللعب في ناديين مختلفين في البطولات الأوروبية في نفس الموسم بعد أن كان هذا ممنوعًا في الماضي.. وبالتالي فإن سوق الانتقالات الشتوية القادمة ربما يكون مشتعلاً ويصبح بنفس قيمة الميركاتو الصيفي من حيث قوة الصفقات والمفاجآت الواردة فيه. وسيكون لنا لاحقًا حديث تفصيلي عن أبرز الصفقات المنتظرة.

*نقلاً عن البلاد البحرينية