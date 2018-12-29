إلغاء المباريات بالجملة في دوري المظاليم

حينما كان المرحوم علي قنديل رئيساً للجنة الحكام الرئيسية.. كان الحزم والحسم والانضباط علي أشده.. لم يجرؤ لاعب ولا إداري ولا مدير فني أن يقتحم الملعب ويعترض علي قرار ما.. وكان الحكام يرهبون علي قنديل لشخصيته القوية وقراراته المخيفة لأي حكم يخطئ.. وفي نفس الوقت كان الاحترام متبادلاً بينه وبين الحكام.

الآن.. أصبحت الملاعب تشهد مهازل علي البساط الأخضر.. وصلت إلي ضرب الحكم "سيد الملعب".

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في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي شهد دوري المظاليم أربع حالات إلغاء لمباريات بعد الاعتداء علي الحكام.

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* مباراة الزرقا والكوكاكولا علي ملعب الزرقا.. كان الحكم محمود بسيوني من منطقة الإسكندرية.. احتسب الحكم خطأ ضد لاعب الزرقا لم يعجب القرار المدير الفني للزرقا أحمد سند الذي اقتحم الملعب وحدثت مشاجرة بالأيدي بين الحكم والمدير الفني الذي أخرج له الحكم الكارت الأحمر فوراً ولكنه رفض الخروج من الملعب.. فنزل رئيس نادي الزرقا سمير موسي في الملعب يحاول التشاور مع الحكم الذي قرر طرد رئيس النادي أيضا.. رفض الاثنان الخروج من الملعب.. أعطي الحكم محمود بسيوني عشرين دقيقة مهلة وإلا سيلغي المباراة.. وظل اللعب متوقفاً العشرين دقيقة "الوقت القانوني" فألغي الحكم بعدها المباراة.. وخرج الحكم في حراسة الشرطة فقد كانت المباراة في ملعب الزرقا.

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* مباراة سماد أبوقير مع طنطا والحكم محمد حسن من الإسماعيلية الذي احتسب ضربة جزاء لطنطا احتج عليها لاعبو السماد.. وفجأة نزل أحد الجماهير وحاول ضرب الحكم الذي ألغي المباراة فوراً وكان الباقي علي المباراة خمس دقائق "الإلغاء في الدقيقة 85".. حاول الجميع إعادة الحكم إلي الملعب دون جدوي.

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* مباراة البلدية مع المنصورة.. تعرض الحكم أمين عمر لمحاولة ضرب عقب انتهاء المباراة لأن الحكم احتسب هدفاً في آخر المباراة للبلدية.. واحتجت المنصورة رسمياً لأن المباراة توقفت 7 دقائق لم يحتسبها الحكم.

* مباراة بين جولدي والشرقية للدخان.. احتسب الحكم محمد الحنفي ضربة جزاء للشرقية للدخان.. اعترض رئيس نادي جولدي ونزل الملعب فألغي الحكم المباراة فوراً.

كان هذا فاكس أقدم مراسل رياضي الكمبيوتر "ميمي القيعي" من كفر الزيات شكراً يا عم ميمي.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية