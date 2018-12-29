مصر تقدر وتقدر "2"

بصراحة مصر قادرة علي استضافة منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 وملفها أفضل بكثير من جنوب أفريقيا ومن كل النواحي التي تجبر الكاف علي اسناد البطولة لمصر رغم العناد من قبل البعض ويساندهم للاسف بعض اصحاب القلوب السوداء من داخل مصر ولأن جنوب أفريقيا تهتم دائما علي كل ما يثار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تهتم نهائيا بما تملكه مصر وريادتها في المنطقة الافريقية من حيث الامكانيات والامان والوصول لدرجات غاية الاهمية من الاستقرار الاقتصادي.

وبصراحة اكثر طالما ألقي ملف الاعداد والاستضافة في منطقة العالمين بأمور الرياضة بمصر فلا قلق وخوف من ان البطولة تقترب وبشكل كبير تجاه الدولة المصرية وأري ذلك واضحا من خلال التحديات والرهانات من رئيس الاتحاد المهندس هاني أبوريدة ومعه الكابتن احمد شوبير والكابتن مجدي عبدالغني وأيضا المهندس أحمد مجاهد وسيف زاهر هذا بالإضافة للتعاون غير المسبوق من قبل الوزارة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي واعلانهم المبكر بجهازية مصر لاستضافة لجنة التفتيش لأي ملعب كان وفي اي زمان وموعد حتي لو كان عن طريق المفاجأة.. وهو ما يؤكد أن مصر بعيدا عن اصحاب القلوب السوداء جاهزة تماما ولن تقدم وعوداً لبناء أو تجهيز ملاعب بل علي العكس مصر قادرة علي الاستضافة ليس في شهر يونيه المقبل لكن من الآن إذا دعت الامور لذلك وبصراحة مصر تقدر وتقدر.

أعود وأؤكد أن هناك عملاً كبيراً يتم في غاية السرية والكتمان دون أن يبرز البعض أدوارهم داخل لجان الكاف لتدعيم الملف المصري والذي أراه الافضل والأكثر فائدة للكرة الافريقية لكي يكون الاعلان مميزا ومحترما للرياضة المصرية.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية