أكاديميات الكرة وقدامي الرياضيين!!

كل التقدير لكل من اهتم بما نشرته في مقالي السابق حول الصحوة التي قام بها نواب الشعب داخل البرلمان لاعادة المسار الصحيح للرياضة المصرية واعادة صياغة القانون الجديد واصدار القانون الجديد خلال الايام القليلة القادمة لمشاركة نخبة من النواب الذين نكن لهم كل تقدير وبمشاركة الوزير الهمام الدكتور آشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كل ما اتمناه ان يشهد هذا القانون وضع حلول جذرية في اكاديميات كرة القدم والتي انتشرت هنا وهناك في انحاء الجمهورية بدون فاعلية تذكر والتي قام بها اربابها بالتحايل علي اللوائح والقوانين والتي اقامها اتحاد الكرة في جميع مناطقها المنتشرة في جميع الانحاء.

المؤسف ان هناك اسماء سعت للحصول علي حق انتفاع لرعاية قطاعات الناشئين والبراعم وهؤلاء هم الذخيرة الحقيقية التي يمتلكها الوطن وبعد ان يستولي صاحب الاكاديميات علي قطاعات الناشئبن والبراعم في الاندية ومراكز الشباب يقومون بوضع تسعيرة جبرية لكل من يريد الانضمام للنادي او مركز الشباب وبأرقام لايتصورها احد.

من هنا كانت الكارثة الكبري والتي جعلت النجوم الموهوبين من الفقراء لايجدون ناديا او مركزا للشباب الا بعد دفع تلك التسعيرة الجبرية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة لتدمير المواهب الحقيقية لمنظومة الكرة ببراعمها وناشئيها وشبابها.

هيهات لتلك المهازل في الاكاديميات والتي طبطب لها قانون الرياضة والتي لفظها المجتمع الرياضي بما فيه من عوار اضر بمسيرة الرياضة المصرية.

من هنا اناشد الوزير الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجان عليا وفرعية للقضاء علي تلك الاكاديميات لوقف التوغل الشديد لتلك الاكاديميات بالاندية ومراكز الشباب لانقاذ مسيرة الكرة المصرية والتي يتطلع منها شعب 100 مليون مصري للعبور لمونديال العالم القادمة 2022 بالدوحة.

وفي حالة نجاح الدكتور أشرف صبحي في وقف مهازل تلك الاكاديميات في الاندية ومراكز الشباب سوف يسجل لهذا الوزير المحترم الذي انتظر منه الكثير.

** قدامي الرياضيين يتعرضون لمعاناة حقيقية ولا احد يقدم اليهم يد العون سوي الجمعية التي اقامها اللواء عبدالمنعم الحاج والكابتن ابورجيلة ومعهما نجوم ومشاهير الكرة المصرية.

هذه الجمعية وما تقدمه من خدمات تفوق ما يقدم لهم في ظل غياب نقابة المهن الرياضية والتي تخلت عن دورها الحقيقي والتي تعيش في زمن المعاش الهزيل والذي يقدر بـ40 جنيها مصريا لاغير شهريا وهو مبلغ لايساوي وسيلة انتقال صاحب المعاش من منزله الي مقر النقابة ذهابا وعودة.

علما بان وزارة الشباب تقدم للنقابة مبلغا دعما لقدامي الرياضيين سنويا الا ان النقابة تنفق الكثير بدلات انتقال وحضور اجتماعات لاعضاء النقابة تصوروا!!

وعودة مرة اخري لسيادة الوزير بأن يتدخل لتصحيح المسار الذي اتطلع اليه قبل قدامي الرياضيين والذين كانوا مسيرة الرياضة من أهل الخبرة والعطاء وفي انتظار رد شخصي من الوزير الهمام اشرف صبحي!!

** عزائي للمعلق الرياضي محمد السباعي والذي وافته المنية صباح امس من هنا انشد رابطة المعلقين الرياضيين والتي اتمني ان تكون هناك رابطة بقيادة الصديق احمد شوبير الذي يمكنه تفعيل تلك الرابطة في ساعات وهو قادر علي ذلك.

وللحديث بقية

*نقلا عن الجمهورية المصرية