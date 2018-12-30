المؤيد.. والخطوة الأولى

جميل جدا أن يبدأ معالي وزير شؤون الشباب والرياضة خطوته الأولى وباكورة عمله بمسألة الشباب ومراكزهم، وهذه بشارة الخير لمؤشر عمله، الجميع يعلم ما هو دور الشباب في بناء المستقبل وهم عماد الوطن وقوة التحول الايجابي وهم الهدف والغاية والوسيلة.. تباشير هذه الخطوة تأتي في الزيارة التي قام بها المؤيد لأحد مراكز الشباب العريقة في المنامة، إذ أكد -والكلام للمؤيد- حرص الوزارة على تطوير المراكز الشبابية في مختلف قرى ومدن المملكة لتصبح النموذج الأفضل، اكرر «النموذج الأفضل» والقادر على إيجاد البرامج والانشطة الحديثة المتوافقة مع التطور الكبير التي تعيشه المملكة في مختلف المجالات التي تتلاءم بصورة واقعية مع احتياجات الشباب البحريني وتلبي طموحاتهم -وما زال الكلام لمعاليه- وزارة الشباب والرياضة ستبقى تنتهج العمل الميداني واللقاءات المباشرة مع مسؤولي المراكز الشبابية من أجل تطوير العمل في المراكز الشبابية وتخطي التحديات. انتهى الكلام. الزيارة بحضور الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للهيئات والمراكز الشبابية، والسيد نوار عبدالله المطوع مدير ادارة المراكز الشبابية.. الزيارة انتهت وشاهد ومشهود.. قبل أسابيع نشرت «الأيام الرياضي» نداء استغاثة مرسل الى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رعاه الله بقلم وليد الطائي، مضمونه صرخة لانقاذ الشباب من خلال الاهتمام الجدي بمراكز الشباب.. الحلقة اكتملت آلان.. ومعالي وزير الشباب في كلمته أعلاه هي خطة عمل، إذن ما المطلوب بالمرحلة الراهنة؟ في تقديري إن المؤيد لم يقل هذا جزافا أبدا ولا هي كلمات دبلوماسية روتينية لمجرد الإعلام، الرجل ينطلق من ثقة بنفسه، وإلا لما زار مركز شباب يتيم برياضته غني في تاريخه.. بل لو أراد البهرجة لزار أولا نادي المحرق أو الرفاع مثلا.. وهي أندية نعتز بمكانتها.. نحن نتكلم وقائع.. الرسالة التي أعلنها هي خريطة عمل والتنفيذ بيد الشيخ صقر والسيد نوار.. الآن بدأت مرحلة تجديد الروح في هذه المراكز، اجلسوا مع أصحاب الرؤيا المختصين في تطوير الشباب، وتحاوروا مع الجمعيات العمومية لهذه المراكز وهم الوجهاء في المناطق، ستجدون كل الخير.. وسبق أن قلناها افتح ناديا تغلق مستشفى وسجنا.. المسؤولية تاريخية ضمن هذه التحولات الإيجابية للمملكة وما عليك سوى الاجتهاد، واعتمد على بطانة لا يؤلونك خبالا بل جادين ويخافون ضمائرهم في مستقبل كل شاب.. جميعكم قد سافر إلى بلدان مختلفة..اجعل سفرك قاصدا نحو بيت من بيوت الشباب للدول الأوروبية وليوم واحد.. واكسب ما فيها من خير وازرعه في أرض وطنك.. قلب صفحات مواقع هذه المراكز وما فيها من نشاطات ستنبهر.. أعد كتابة التاريخ من جديد لبيوت شباب وطنك وابدأ بخطوات جريئة، وإذا ضاق المال عليك، فعليك بالمراجع والإعلام.. لا تخجل أنت تبني وطن..!

بالخط العريض

الرسالة التي أعلنها هي خريطة عمل

بدأت مرحلة تجديد الروح

افتح ناديًا تغلق مستشفى وسجنًا

يخافون ضمائرهم في مستقبل كل شاب

أعد كتابة التاريخ من جديد لبيوت شباب وطنك

لا تخجل أنت تبني وطن...!

*نقلا عن الأيام البحرينية