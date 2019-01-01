أبطال العام الجديد

اليوم يبدأ عام جديد ..عام أتمني من الله أن يكون عام أمن وسلام وازدهار علي مصرنا الغالية وأمتنا العربية والاسلامية.

علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي أتمني أن تركز الحكومة علي وصول الدعم لمستحقيه وأن يبدأ المصريون في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي ..وأن نري ثمار المشروعات القومية وأن نري مصر خالية من كل أنواع الإرهاب والمخدرات.

أتمني أن يكون عام 2019 نهاية سعيدة للتخلص من فيروس سي للأبد.. وأن نبدأ في تطبيق منظومة التأمين الصحي ويجد الفقير العلاج في أي وقت وأي مكان .

أتمني أن نري تطبيقا جيدا وناجحا لمنظومة التعليم الجديدة .

أتوقع أن نحصل علي شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية وأتمني أن نفوز بلقبها.

أتوقع أيضا أن يفوز ليفربول بالدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.. وأتمني أن يحتفظ صلاح بلقب الهداف وأحسن لاعب ..ليس في أفريقيا أو في انجلترا ولكن في العالم.

أتوقع أن يفوز الزمالك بالدوري ..وأتمني أن يفوز الأهلي ببطولة أفريقيا.پ

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موعدنا في نهاية الأسبوع مع مباراتين ناريتين من العيار الثقيل ..سيكون لهما شأن كبير في تحديد هوية بطل الدوري الانجليزي والمصري .

هل هناك أقوي من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يمكن أن تتابعها في الدوري الانجليزي ..الخميس وفي تمام العاشرة مساء سنكون جميعا علي مواجهة بين حامل اللقب مان سيتي والمتربع علي القمة حاليا ليفربول ..والجمعة في تمام السادسة مساء سنكون علي موعد آخر مع الإثارة المحلية حيث لقاء القمة بين الأهلي وبيراميدز الذي يعتبر في رأيي البداية الحقيقية للدوري المصري.

بالطبع كلنا نتمني فوز ليفربول ..لأن مثل هذا الفوز سيسهل جدا من مهمة الفريق في الفوز بالدوري الانجليزي بعد غياب طويل ..كما نتمني أن يسجل صلاح حتي يستمر في صدارة الهدافين بعد استعادته كثيرا من مستواه في الأسابيع الأخيرة ..ونتمني له ولفريقه عاما سعيدا حافلا بالإنجازات المحلية والأوروبية.

أما مباراة الأهلي وبيراميدز فاثارتها تكمن في أن بيراميدز تجربة احترافية جديدة وناجحة ثارت حولها الأقاويل وقيل عنها الكثير في أنه تم شراء النادي وتطويره بأيدي أبناء الأهلي عنادا في الأهلي ..بعد خلافات تركي آل شيخ مع مجلس إدارة الأهلي .

ومباراة الجمعة ستحدد مصير الفريقين وقدرتهما علي الاستمرار في منافسة الزمالك المتابع علي القمة علي لقب الدوري هذا الموسم..وكل فريق استعد بكل ما يملك من صفقات وتكتيكات لتحقيق الفوز ..وكلاهما يملك جهازا فنيا علي أعلي مستوي وطموحات كبيرة.پ

إنها قمة جديدة ومختلفة لا تقل بأي حال من الأحوال عن القمة التقليدية الأبدية بين الأهلي والزمالك .

انها قمة بين الأصالة والعراقة المتمثلة في الأهلي ..والحداثة الاحترافية المالية والفنية والإدارية المتمثلة في بيراميدز .

قمة بين لازارتي المدرب اللاتيني المخضرم الذي يريد أن يعلن عن بداية قوية.. والمتحفز المتنمر حسام حسن الذي يريد أن يتخلص من عقدة الأهلي الذي لم يتمكن من الفوز عليه كمدرب سواء مع الزمالك أو المصري .

قمة بين المصري العائد من انجلترا الموهوب رمضان صبحي وبين البرازيلي كينو أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم حتي الآن.پ

إنها قمة العام الجديد التي لا يمكن التكهن بنتيجتها.

*نقلا عن الجمهورية المصرية