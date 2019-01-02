عام تحقيق الأماني

كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يكون العام الجديد، عام خير وبركة على رياضة الإمارات، تتحقق فيه كل الأمنيات القريبة والبعيدة.. الممكنة والمستحيلة.. القديمة والجديدة، وما أكثر هذه وتلك في رياضتنا، فالقريبة والممكنة والقديمة حاضرة وبعضها تحقق ونتطلع إلى تكراره حتى نسعد بها مجدداً، والبعيدة والمستحيلة والجديدة حاضرة أيضاً في خططنا ومشاريعنا المستقبلية، وبعزيمة الرجال وإخلاص النية، وبالأخذ بالأسباب في كل ما تقتضيه من جهود وطاقات ستتحقق لنقفز بها عالياً بإذن الله.

** شاءت الظروف أن تكون أول محطات العام الجديد، مع الدورة ال17 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تقام على أرض الإمارات للمرة الثانية في تاريخها، وليست مصادفة بقدر ماهي ترتيبات من المولى عزّ وجل.. أن تحقق البطولة نقلة نوعية غير مسبوقة، في كل مرة تحط فيها الرحال بدار زايد، فبشهادة المراقبين والمتابعين كانت دورة عام 1996 نقطة تحول وعلامة فارقة بين ما قبلها وما بعدها شكلاً وموضوعاً، وهذه المرة يعيد التاريخ نفسه ولكن مع جملة من المستجدات والأرقام والتجهيزات لم تشهدها البطولة القارية من قبل، وكلها ستكون ممهورة بخاتم «صنع في الإمارات» أو «حدث في الإمارات»، فياله من مجد ومن فضل ومن إنجاز سينسب لأبناء زايد.

** مع افتتاح البطولة القارية، سوف نسهب في تفاصيل كل المستجدات والأرقام القياسية التي سترتبط بالضيافة الإماراتية للبطولة، ولكن ليس هناك ما يمنع أن نستعرض بعضها بإيجاز من باب التشويق لبطولة تعدّ كل المعطيات التي بين أيدينا الآن، أنها ستكون استثنائية جداً.. فلأول مرة ستكون بطولة 2019، ذات جوائز مادية للأبطال ومجموعها 14.8 مليون دولار، وسيكون نصيب البطل منها 5 ملايين دولار، كما تم تصميم كأس جميلة جديدة خصيصاً لها، وكذلك ستشهد البطولة زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخباً، وبين هذا العدد هناك حضور قياسي للمنتخبات العربية بمشاركة 11منتخباً، كما تظهر 3 منتخبات على مسرح البطولة للمرة الأولى (اليمن، قيرغيزستان، الفلبين).

** وفي سبيل توفير كل وأعلى ضمانات النجاح، لم تألُ اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، جهداً، وقامت بتوزيع الأدوار والمهام على الأعضاء في 4 مدن (أبوظبي والعين ودبي والشارقة)، والمنافسة ستكون قائمة بينها في مجال الاحتفاء بالضيوف،.. أما في الميدان فالمنافسة ستكون بين منتخب الإمارات وباقي المرشحين على اللقب الآسيوي الذي ما زال عزيزاً، لكنه ليس مستحيلاً.

*نقلا عن الخليج الإماراتية